Árbitros de Corinthians x Palmeiras avaliam nova ferramenta e esperam passar "desapercebidos" nas finais

A Federação Paulista de Futebol (FPP) organizou nesta sexta-feira, na sede da entidade, a entrevista coletiva entre os finalistas do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras. Os árbitros das decisões, Raphael Claus e Matheus Delgado Candançan, também participaram do evento, mas querem passar "desapercebidos" na decisão.

Claus apitará o primeiro jogo da decisão, enquanto Candançan será o juiz do Derby decisivo. Eles falaram sobre a preparação da equipe de arbitragem para as finais e esperam uma decisão livre de polêmicas.

"É uma satisfação muito grande chegar a esse momento do campeonato. Assim como jogadores, treinadores e todos os profissionais, nós também buscamos esses jogos mais importantes. Temos uma preparação durante todo o campeonato para chegar a esse momentos. É o 53° clássico paulista da minha carreira. Comecei a apitar clássicos em 2011 e graças a Deus e muita dedicação ainda posso viver esses momentos. Espero, como disseram os treinadores, que tenhamos um espetáculo desportivo, que seja decidido pelos protagonistas que são os jogadores e que a gente possa passar despercebidos, que é o maior sonho os árbitros nos jogos. A responsabilidade que eles têm de passar um exemplo aos que acompanham o futebol. Vemos a garotada que é fanática por eles, que são ídolos. Muitas vezes o que fazem em campo, reflete na sociedade. Os garotos que os veem como ídolos, o que fazem de agredir, simular, enganar e desrespeitar o árbitro, provavelmente, vão repetir na escola da mesma forma que repetem as comemorações que veem. O exemplo que eles têm é muito maior do que outros profissionais em campo. Isso que a gente espera no jogo e fazer um trabalho de excelência da altura de um Derby e de uma final de Campeonato Paulista", afirmou Claus.

"Em relação à arbitragem, para nós é um jogo diferente por se tratar de um Derby, uma final. Sobre a preparação, vamos nos doar o máximo. Tem tudo para ser uma grande partida. É fazer o que vínhamos fazendo, tem tudo para ser um grande clássico, a gente passar desapercebido e fazer um grande trabalho", acrescentou Candançan.

Os árbitros também falaram sobre a novidade das finais do Paulistão: a tecnologia de impedimento semiautomático. A FPF investiu pouco mais de R$ 1 milhão para disponibilizar a ferramenta aos juízes, que aprovam.

"Acredito que é uma inovação, algo novo. É mais uma ferramenta que vai nos auxiliar, para a gente ter mas serenidade, assertividade. Vai ser uma oportunidade da gente ter uma inovação e abrilhantar esse espetáculo", disse Candançan.

"Já trabalhei com essa ferramenta do impedimento semiautomático na Copa do Mundo. Para nós, o que influencia é a tomada de decisão, que é muito mais rápida porque é baseado nas tomadas das câmeras. Para terem ideia, geralmente a câmera fica na linha da grande área, quando uma jogada de possível impedimento ocorre próximo ao gol ou à linha do meio de campo, cria aquela paralaxe, então fica mais difícil para conseguir traçar a linha e tomar a decisão do impedimento. Muitas vezes cria uma ilusão de ótica, parece que está, mas quando traça a linha dá outra percepção. O semiautomático é muito mais rápido, uma inovação da Federação, é um investimento muito alto para se fazer em todos os jogos, mas em jogos dessa magnitude é muito importante e só valoriza ainda mais o campeonato", concluiu Claus.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulista?o (@paulistao)

A primeira partida da decisão será disputada neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Já o segundo encontro foi marcado para o dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35, na Neo Química Arena.

O Corinthians, por ter melhor campanha na classificação geral, terá a vantagem de decidir o confronto como mandante. O Timão detém 33 pontos na tabela, contra 29 do rival alviverde.

De volta à decisão estadual depois de cinco anos, a equipe do Parque São Jorge eliminou Mirassol e Santos nas quartas e semifinal, respectivamente. Já o Verdão, que busca um tetracampeonato inédito, despachou São Bernardo e São Paulo, em clássico que ficou marcado por um pênalti polêmico.

O campeão será definido conforme o placar agregado dos dois jogos da decisão estadual. Em caso de empate, o duelo irá para a disputa de pênaltis.