Após cortes, Dorival convoca Endrick, Alex Sandro e Lucas Perri

Após os cortes de Neymar, Danilo e Ederson, o técnico Dorival Junior convocou para a seleção brasileira o goleiro Lucas Perri, o lateral-esquerdo Alex Sandro e o atacante Endrick, para os jogos contra Colômbia e Argentina.

O que aconteceu

A CBF confirmou a escolha de Perri, do Lyon, Endrick, do Real Madrid, e Alex Sandro, do Flamengo, como substitutos de Neymar, do Santos, Ederson, do Manchester City, e Danilo, também do rubro-negro carioca.

Nos últimos dias, após a convocação do dia 6 de março, às 11 horas, o departamento médico da seleção brasileira, na pessoa do Dr. Rodrigo Lasmar, vem nos atualizando a respeito da situação de todos os atletas, em especial Danilo, do Flamengo, Neymar, do Santos, e Ederson, do Manchester City. Após as avaliação realizadas, o departamento médico da seleção nos atualizou a respeito da situação de cada atleta. Sendo assim, estamos convocando Lucas Perri do Lyon, Alex Sandro, do Flamengo, e Endrick, do Real Madrid.

Dorival Junior, à CBF

Os atletas foram convocados para os jogos dos dias 20, às 21h45, e 25, às 21h, contra Colômbia e Argentina, respectivamente. Os atletas do Manchester City, Santos e Flamengo ficam nos seus clubes e deixam a convocação.

A seleção brasileira ocupa a quinta posição das Eliminatórias com 18 pontos, um atrás da Colômbia, equipe na quarta colocação. Os argentinos são líderes da tabela, com 25 pontos conquistados e três derrotas em 12 jogos.