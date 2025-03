Palmeiras tem apenas uma derrota em dez finais no Allianz Parque; veja

O primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de 2025 acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília), entre Palmeiras e Corinthians, no Allianz Parque. Em dez finais no estádio, o Verdão tem apenas uma derrota.

Nesse período, o Allianz Parque recebeu duas finais de Copa do Brasil (2015 e 2020), uma decisão de Recopa Sul-Americana (2022) e sete finais de Campeonato Paulista (2015, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024). Foram sete vitórias do Palmeiras, dois empates e uma derrota. O Verdão ainda foi campeão em sete dessas finais e ficou com o vice-campeonato em três.

No entanto, a única derrota do Palmeiras em finais no Allianz Parque foi diante do próprio Corinthians, adversário deste domingo, no segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista de 2018. O Timão venceu por 1 a 0, levou a partida para os pênaltis e conquistou o título dentro da casa do rival (4 a 3).

Além disso, nas duas vezes que o Allianz Parque recebeu o jogo de ida da final do Campeonato Paulista, o Palmeiras ficou com o vice-campeonato. Em 2015, após vencer o Santos por 1 a 0 no primeiro jogo, o Verdão foi superado por 2 a 1, na Vila Belmiro, e perdeu nos pênaltis (4 a 2).

Em 2021, Palmeiras e São Paulo ficaram no 0 a 0 na partida de ida. No Morumbis, no jogo de volta, o Tricolor venceu por 2 a 0 e ficou com o título.

Confira todas as finais disputadas no Allianz Parque

Campeonato Paulista 2015 (ida): Palmeiras 1 x 0 Santos (Santos campeão na volta)

Copa do Brasil 2015 (volta): Palmeiras 2 (4) x (2) 1 Santos

Campeonato Paulista 2018 (volta): Palmeiras 0 (3) x (4) 1 Corinthians

Campeonato Paulista 2020 (volta): Palmeiras 1 (4) x (3) 1 Corinthians

Copa do Brasil 2020 (volta): Palmeiras 2 x 0 Grêmio

Campeonato Paulista 2021 (ida): Palmeiras 0 x 0 São Paulo (São Paulo campeão na volta)

Recopa Sul-America 2022 (volta): Palmeiras 2 x 0 Athletico-PR

Campeonato Paulista 2022 (volta): Palmeiras 4 x 0 São Paulo

Campeonato Paulista 2023 (volta): Palmeiras 4 x 0 Água Santa

Campeonato Paulista 2024 (volta): Palmeiras 2 x0 Santos