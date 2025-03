Super Mundial: Adversário do Botafogo apronta na Champions; Bayern dá medo

Adversários dos brasileiros no Mundial de Clubes entraram em campo nesta semana pelas competições europeias. E a preocupação está do lado do Botafogo.

Botafoguenses preocupados?

PSG e Atlético de Madri estão junto do Botafogo no grupo B do Mundial, e ambos entraram em campo pelas oitavas de final da Champions.

O time francês aprontou para cima do Liverpool e calou a torcida inglesa com a classificação em pleno estádio Anfield. Isso depois de perder a ida, na França, por 1 a 0. O PSG devolveu o placar na volta e venceu nos pênaltis.

Já o Atlético de Madri foi eliminado, mas deu trabalho para o todo poderoso Real Madrid. No clássico da capital espanhola, os merengues só se classificaram nos pênaltis.

Rivais de Fla e Flu avançam

O Borussia Dortmund, que está no grupo F com o Fluminense no Mundial, eliminou o Lille com vitória por 2 a 1 fora de casa, após empate na Alemanha, e avançou às quartas da Champions.

Já o Chelsea, rival do Flamengo no grupo D, avançou sem problemas na Conference League, no terceiro escalão entre as competições europeias. Vitória sobre o Copenhagen nos dois jogos válidos pelas oitavas de final.

Bayern causa medo

Real Madrid, Bayern de Munique e Inter de Milão não encaram brasileiros na fase de grupos do Mundial, mas também conseguiram a classificação na Champions League e seguem vivos nas quartas de final.

Os bávaros amassaram os conterrâneos do Bayer Leverkusen, com 5 a 0 no agregado contra o time que foi a sensação da última temporada. O time alemão pode encarar um brasileiro no mata-mata do Mundial. Perigo à vista.

O Real sofreu, mas eliminou o rival Atlético, enquanto o Benfica caiu para o Barcelona. Os portugueses perderam tanto na ida, em Portugal, quando na volta, na Catalunha, e deram adeus à competição mais importante da Europa.

Juventus, Manchester City, Red Bull Salzburg e Porto não disputam mais nenhuma competição europeia nesta temporada. Dos quatro, só o Porto encara um brasileiro nos grupos do Mundial e está na chave A, com o Palmeiras.

Quando começa o Mundial de Clubes?

A primeira edição deste novo modelo da Fifa começa no dia 14 de junho e vai até o dia 13 do mês seguinte. Todos os jogos da competição serão disputados nos Estados Unidos.

Palmeiras e Botafogo estreiam no dia 15 de junho, diante de Porto e Seattle Sounders, respectivamente. O Flamengo pega o Esperánce, da Tunísia, no dia seguinte, enquanto o Fluminense é o último brasileiro a iniciar a caminhada no torneio, no dia 17, contra o Borussia Dortmund.