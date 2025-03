Rival de Fonseca já foi multado em R$ 792 mil por conduta antidesportiva

Adversário de João Fonseca nas quartas de final do Challenger 175 de Phoenix, o francês Hugo Gaston é número 93 do mundo e já foi punido pela ATP — entidade responsável pelo tênis mundial — por conduta antidesportiva.

O que aconteceu

Gaston foi multado em 144 mil euros (R$ 792 mil na época) em 2023 por jogar uma bolinha, que estava em seu bolso, na quadra e tentar fazer com que o árbitro cancelasse um ponto. O episódio aconteceu em derrota do francês para Borna Coric, pela segunda rodada do Aberto de Madri.

O tenista, porém, entrou com recurso e reduziu a multa para 72 mil euros (cerca de R$ 395 mil na época). O francês, porém, teria que atender certas condições, como não ter outra violação pelo período de um ano.

Foi a quarta violação por conduta antidesportiva na temporada, segundo o jornal francês Le Monde. A publicação informou ainda que a ATP aumenta em 100% as multas por conduta antidesportiva em caso de reincidência em uma mesma temporada.

Gaston iniciou no tênis profissional em 2018 e chegou a ser número 58 do ranking em 2022. Naquele ano, o francês brilhou em Roland Garros ao bater o cabeça de chave 19, Alex de Minaur. Dois anos antes, Hugo Gaston chegou às oitavas do Grand Slam francês, com direito à triunfo sobre o então ex-campeão Stan Wawrinka.

O tenista foi ouro nos Jogos Olimpícos da Juventude em 2018, disputado em Buenos Aires. Na ocasião, o atleta foi porta-bandeira da França.

Hugo Gaston e João Fonseca se enfrentam hoje, às 23h (de Brasília), pelas quartas de final. O vencedor terá pela frente Kei Nishikori (JAP) ou Flavio Cobolli (ITA).