Abel pede respeito dentro e fora de campo em Derby na final do Paulista e torce: "Que vença o Palmeiras"

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo, em jogo de ida da final do Campeonato Paulista. Nesta sexta-feira, treinadores e capitães de ambos os times concederam entrevista pré-jogo na sede da Federação Paulista de Futebol. Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, que comanda o time alviverde em sua quinta decisão de Estadual, pediu respeito dentro e fora de campo e torceu pela vitória de seu time.

"Para complementar, chegaram as duas melhores equipes, mais consistentes e por mérito deles, eles vão decidir em casa. Espero que seja um grande jogo, um grande espetáculo, que as torcidas se respeitem, os treinadores se respeitem e os jogadores se respeitem. E que vocês possam desfrutar de grandes dois jogos e, no final, que vença o Palmeiras", declarou o treinador.

As equipes voltam a decidir uma final de Campeonato Paulista depois de seis anos. A última vez que os clubes se enfrentaram na decisão foi em 2020, quando o Verdão bateu o rival, nos pênaltis, no Allianz Parque. Ainda em época de pandemia, o estádio estava vazio.

Além da chance de conquistar o tetracampeonato inédito em sua história, o Palmeiras tem a chance de dar o troco no Corinthians, que faturou o Estadual, em 2018, na casa palmeirense. O técnico Abel Ferreira analisou, brevemente, a força do Derby e citou o filme "Romeu e Julieta".

"Derby é Derby em qualquer lugar do mundo. Estamos falando de dois clubes gigantes e logicamente quando surgem esses jogos, vocês também empolgam os torcedores. Sabemos da dimensão de um Palmeiras x Corinthians. Mas mais uma vez reforço, às vezes se passa do ponto. Um dos primeiros filmes que vi quando cheguei ao Brasil foi Romeu e Julieta, onde existe e prevalece o amor independente se sou palmeirense e corintiano. Assim que vejo", declarou o treinador.

O Palmeiras avançou à final depois de uma vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, com gol de pênalti de Raphael Veiga. Antes disso, havia passado pelo São Bernardo, com vitória por 3 a 0, fora de casa. Já na fase d egrupos, o Verdão foi vice-líder do Grupo D, com 23 pontos.