Zico causa alvoroço e 'chuva' de camisas do Flamengo em evento em Campinas

Zico e Júnior geraram alvoroço e uma "chuva" de camisas do Flamengo na CBC & Clubes Expo, em Campinas, São Paulo.

O que aconteceu

Os ídolos do Flamengo participaram de um painel esportivo no auditório principal. A mesa contou ainda com o ex-zagueiro Ricardo Rocha e o ex-velejador Lars Grael.

Na reta final da palestra, uma grande fila de pessoas com camisa do Flamengo em mãos se formou próximo ao palco. Logo após o fim, Zico e Júnior foram envolvidos por uma onda de torcedores, com pedidos de autógrafos e fotos.

Com certo custo, eles deixaram o auditório e foram ao estande do Flamengo, em uma área ao lado. Uma nova grande fila se formou.

Durante o debate, Zico e Júnior opinaram sobre o futuro do futebol brasileiro. O Galinho se mostrou contrário

"Quando estive no Japão, era permitido dois estrangeiros. Você tinha um elenco com 25 jogadores e 23 eram japoneses. Teve um Fla x Flu recentemente que teve nove estrangeiros. Os craques de cada time são estrangeiros. O camisa 10 do Flamengo, camisa 10 do Fluminense, do Vasco do Corinthians e da maioria dos times brasileiros é estrangeiro. Acabaram os 10 brasileiros?", questionou.

Mais cedo, o quiosque do Rubro-Negro já havia chamado a atenção. O medalhista olímpico Isaquias Queiroz, atleta do clube, compareceu ao local e atraiu fãs.