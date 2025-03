Zagueiro do Brighton, Igor Julio utiliza o CT do São Paulo para tratar lesão

O zagueiro Igor Julio, do Brighton, da Inglaterra, utilizou nas últimas semanas as instalações do São Paulo. O defensor fez uso do Reffis Plus, no CT da Barra Funda, para se recuperar de lesão.

Igor sofreu uma ruptura no tendão do músculo posterior da coxa esquerda, em duelo contra o Arsenal, no dia 4 de janeiro, pelo Campeonato Inglês. Após passar por cirurgia, o jogador procurou o São Paulo para se recuperar da contusão.

O defensor brasileiro realizou atividades voltadas para a fisioterapia nas instalações do São Paulo e dará início à transição física em seu clube. Ele afirmou que a lesão é a mais grave de sua carreira e agradeceu ao Tricolor pelo período no CT.

"Esta é a lesão mais grave que sofri na minha carreira. Tinha a oportunidade de realizar a recuperação na Inglaterra ou em outros clubes do Brasil, mas optei pelo São Paulo. O Reffis Plus é muito conhecido e conta com excelentes profissionais. Foi um prazer conhecer a estrutura do CT da Barra Funda e realizar a minha recuperação neste grande clube, que sempre admirei", afirmou, em nota divulgada pelo São Paulo.

"O São Paulo abriu as portas e me acolheu. Fui bem recebido por todos. Me senti confiante e seguro na recuperação desde o primeiro dia aqui, e voltarei para a Inglaterra com este sentimento de gratidão. Agora, a expectativa é de chegar lá e poder trabalhar no campo nesta transição", completou.

O zagueiro retorna à Inglaterra no próximo fim de semana. A tendência é que ele volte aos gramados no dia 29, contra o Nottingham Forest, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra.

Esta não é a primeira vez que jogadores do futebol mundial procuram o São Paulo para tratar uma lesão. Recentemente, o meia-atacante Antony, do Betis-ESP, e o atacante Brenner, da Udinese-ITA, ambos revelados em Cotia, se recuperaram no Reffis. O lateral esquerdo Bernardo, do Bochum-ALE, também utilizou as instalações do CT.

"O São Paulo está recuperando uma identidade que sempre foi do clube, que é esta cultura de modernidade e pioneirismo do Reffis Plus. Isso nos deixa contentes, porque os atletas estão procurando o clube como faziam antigamente", disse Felipe Marques, coordenador de saúde e performance do clube.