Pênalti de Messi na Copa teve 2 toques? Polêmica ressurge com lance anulado

O gol de pênalti de Julian Álvarez anulado por 'dois toques' fez a web resgatar vídeos da penalidade cobrada por Lionel Messi na decisão da Copa do Mundo de 2022, entre Argentina e França.

O que aconteceu

Torcedores alegam que Messi, assim como Júlian, também tocou duas vezes na bola. Eles resgataram vídeos do pênalti e dizem que a Fifa deveria ter anulado o lance. Por outro lado, há quem defenda que o chute não bate na perna direita do camisa 10, independente do ângulo que a cobrança seja vista.

O gol de Messi foi validado pela arbitragem, diferente do pênalti cobrado por Julian Álvarez. O VAR interferiu após perceber o toque duplo do argentino e anulou a cobrança. Na sequência, o Real Madrid fez 4 a 2 na decisão por pênaltis e eliminou o Atlético de Madri nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

O pênalti resgatado por torcedores e convertido por Messi resultou no primeiro gol da Argentina na final do Mundial, aos 23 minutos de jogo. Di María ampliou, mas Mbappé marcou duas vezes e recolocou a França no jogo. Na prorrogação, Messi pôs os hermanos de novo na frente, mas Mbappé, de pênalti, voltou a deixar tudo igual e levou a decisão para os pênaltis. Nas penalidades, a Argentina fez 4 a 2, com Messi mais uma vez balançando as redes, e se sagrou tricampeã mundial.

Curiosamente, Júlian Álvarez também esteve em campo na decisão da Copa do Mundo de 2022, no estádio de Lusail. O atacante do Atlético de Madri foi titular da Argentina contra a França e deixou o campo durante a prorrogação, não chegando assim a bater um dos pênaltis da decisão.

Veja o gol de pênalti de Messi e tire suas conclusões

Every angle shows Messi didn't have a double touch, it's been almost 3 years and these guys are still crying pic.twitter.com/ZMva0zKiQ7 -- MessiMania (@M10Update) March 12, 2025

O pênalti do Julian Álvares contra o Real Madrid foi anulado porque ele deu DOIS toques na bola.



Então por que esse ilegal do Messi na Copa do Mundo contra a França valeu? pic.twitter.com/wGuQlZZXqN -- Carter (@essediafoilouco) March 12, 2025

Assista ao pênalti anulado de Júlian Álvarez