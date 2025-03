Uefa desmembra tabela da Liga dos Campeões: Arsenal x Real e Bayern x Inter abrem as quartas

Um dia após a definição dos oito times que se mantêm na briga pelo título da Liga dos Campeões da temporada 2024/25, a Uefa anunciou o desmembramento da tabela das quartas de final, com dois jogos no dia 8 e outros dois no dia 9, pela ida, ambos à 17 horas (de Brasília), com a volta também com dois jogos por dia, em 15 e 16 de abril.

A abertura das quartas de final contará com o atual campeão Real Madrid, que sofreu para superar o arquirrival Atlético, vencendo por 4 a 2 nos pênaltis após derrota por 1 a 0 no tempo normal. O time merengue joga no dia 8 de abril, uma terça-feira, no Emirates Stadium, casa do Arsenal, em Londres, às 21 horas locais (17 de Brasília).

No mesmo dia e horário, a competição também registra o encontro entre Bayern e Inter de Milão, no Allianz Arena, em Munique. Os dois oponentes chegam embalados por ganhar seus dois compromissos das oitavas de final, diante de Baye Leverkusen e Feyenoord, respectivamente.

Na quarta-feira, dia 9, ocorre os outros dois compromissos, também às 21 horas locais. O Paris Saint-Germain, embalado após eliminar o Liverpool, melhor da fase de classificação, em pleno Anfield, recebe o Aston Villa no Parque dos Príncipes. Já o Barcelona, com seu forte poderio ofensivo, joga em casa diante do Borussia Dortmund.

Uma semana mais tarde ocorrem os jogos de volta, com inversão das datas. No dia 15, o Aston Villa abre suas portas para o PSG, enquanto o Barcelona vai até Dortmund desafiar o Borussia.

No dia 16 será a vez de conhecer os classificados nos embates entre Real Madrid x Arsenal, no Santiago Bernabéu, na Espanha, e Internazionale x Bayern de Munique, no Giuseppe Meazza, em Milão.

O calendário das semifinais sairá somente no dia 17 de abril, após a definição dos quatro classificados. A final está agendada para 31 de maio, em jogo único na Allianz Arena, em Munique.