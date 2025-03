Tradicional torneio do Brasil trará tenistas de 12 países para Campinas

A 15ª edição do Campeonato Internacional de Tênis - ATP Challenger de Campinas - irá acontecer na Sociedade Hípica de Campinas, entre os dias 30 de março e 6 de abril. Os brasileiros Gustavo Heide (150º no ranking ATP), Daniel Dutra Silva, Pedro Sakamoto, Matheus Pucinelli e João Lucas Reis já garantiram participação na chave principal.

A competição terá entrada gratuita, com "retirada" de ingresso online.

Distribuindo US$ 100 mil, entre os participantes, e 75 pontos ao vencedor, o torneio conta com atletas de 12 países, entre chave principal e qualifying. O torneio ainda receberá os atletas classificados pelo quali, que será disputado nos dias 30 e 31 de março. Com isso, o número de brasileiros confirmados ainda pode ser maior.

A importância do Campeonato Internacional de Tênis de Campinas pode ser avaliada nos resultados dos campeões que ergueram o troféu do ATP Challenger e entraram no Top 20 e até no top 10.

Guido Pella (ARG) chegou a 20º do mundo, Cristian Garin (CHI) a 17º, Sebastian Baez(ARG), 18º, Francisco Cerundolo (ARG), 19º e Diego Schwartzman (ARG) foi 8º da ATP. Em 2023, o brasileiro Thiago Monteiro conquistou o título.

Veja a lista de jogadores confirmados para a chave do ATP Challenger de Campinas:

Roman Burruchaga (ARG)



Gustavo Heide (BRA)



Tomas Barrios Vera (CHI)



Facundo Mena (ARG)



Juan Pablo Varillas (PER)



Andrea Collarini (ARG)



Enzo Couacaud (FRA)



Matias Soto (CHI)



Alvaro Guillen Meza (ECU)



Gonzalo Bueno (PER)



Juan Bautista Torres (ARG)



Remy Bertola (SUI)



Juan Carlos Prado Angelo (BOL)



Facundo Bagnis (ARG



Daniel Dutra da Silva (BRA)



Pedro Sakamoto (BRA)



Renzo Olivo (ARG)



Matheus Pucinelli (BRA)



Luciano Emanuel Ambrogi (ARG)



Guido Ivan Justo (ARG)



João Lucas Reis (BRA)