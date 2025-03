Richard Ríos, do Palmeiras, é convocado pela Colômbia e enfrentará o Brasil

O técnico Néstor Lorenzo divulgou, nesta quinta-feira (13), a lista dos 26 convocados para defender a seleção da Colômbia, pelas próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. O volante Richard Ríos, titular do Palmeiras, foi um dos selecionados.

Convocado pela primeira vez em setembro de 2023, Ríos já participou de 19 jogos com a camisa da seleção colombiana, marcou dois gols e deu uma assistência. O volante de 24 anos foi titular nas seis partidas na campanha do vice-campeonato da Colômbia na Copa América de 2024, nos Estados Unidos.

Pelas Eliminatórias, são nove jogos disputados, sendo titular em cinco oportunidades.

Desde 2023 no Palmeiras, Richard Ríos já jogou 114 vezes, marcou nove gols e deu seis assistências. Nesta temporada, são 12 partidas e duas bolas na rede.

✍️ ¡𝑬𝒔𝒕𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒍𝒊𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒐́𝒙𝒊𝒎𝒐 𝒓𝒆𝒕𝒐!



Ellos son los 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐂𝐀𝐃𝐎𝐒 por Néstor Lorenzo para las fechas 13 y 14 de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026🔥



🔗 https://t.co/PxVQm4OErj#VenConLaSele🇨🇴#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/95Q2xOyJur -- Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 13, 2025

Nesta data-Fifa, a Colômbia visita a Seleção Brasileira no dia 20 de março, quinta-feira, às 21h45, no Mané Garrincha, e recebe o Paraguai no dia 25 de março, terça-feira, às 21 horas, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez. As partidas são válidas pelas 13ª e 14ª rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, respectivamente.

Vindo de duas derrotas seguidas, a seleção colombiana ocupa a 4ª posição, com 19 pontos conquistados, em 12 jogos.

Dois dias depois da partida entre Colômbia e Paraguai, o Palmeiras visita o Corinthians, às 18h30, pela partida de volta da final do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena.

Veja a lista completa de convocados da seleção colombiana

Goleiros:

Camilo Vargas - Atlas (MEX)

David Ospina - Atlético Nacional (COL)

Álvaro Montero - Millonarios (COL)

Defensores:

Carlos Cuesta - Galatasaray (TUR)

Jhon Lucumi - Bologna (ITA)

Daniel Muñoz - Crystal Palace (ING)

Santiago Arias - Bahia

Johan Mojica - Mallorca (ESP)

Yerry Mina - Cagliari (ITA)

Dávinson Sánchez - Galatasaray (TUR)

Cristian Borja - América (MEX)

Meias:

Kevin Castaño - River Plate (ARG)

Jorge Carrascal - Dinamo Moscou (RUS)

James Rodriguez - León (MEX)

Richard Rios - Palmeiras

Jaminton Campaz - Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma - Crystal Palace (ING)

Juan Quintero - América de Cali (COL)

Camilo Portilla - Talleres (ARG)

Jhon Arias - Fluminense

Atacantes:

Jhon Jáder Durán - Al-Nassr (QAT)

Luis Diaz - Liverpool (ING)

Santos Borré - Internacional

Jhon Córdoba - Krasnodar (RUS)

Luis Sinisterra - Bournemouth (ING)

Marino Hinestroza - Atlético Nacional (COL)