Sub-15 do Santos vence Sfera na Copa Ibrachina, e sub-17 garante vaga na semifinal

Nesta quinta-feira, as equipes sub-15 e sub-17 do Santos entraram em campo pela Copa Ibrachina. Na Ibrachina Arena, os mais novos bateram o Sfera por 1 a 0, enquanto os mais velhos superaram o mesmo adversário, mas pelo placar de 3 a 1.

O sub-15 do Peixe, comandado pelo técnico Cristiano Troisi, teve o seguinte 11 inicial: Henrique Braz; João Gumbys, Vinícius Morato, João Nogueira e Miguel Zulu; Tiago Barros, Caíque Santos e Ravi; Léo Salin, Brayan e Ignacio. João Figueiredo, Julio César e André Jesus entraram no segundo tempo.

O único gol do sub-15 do Santos na partida foi marcado pelo argentino Ignacio. Os Meninos da Vila decidem o futuro na competição na próxima rodada, já que ainda não estão classificados para a semifinal.

"Agradeço a Deus pelo jogo de hoje e pelo gol marcado. Era uma partida importante, a gente vinha de uma derrota, mas conseguimos sair com esses três pontos. Agora é seguir focado, porque domingo tem mais", comentou o centroavante.

O sub-15 do Santos volta a campo neste domingo, quando encara o Juventus por uma vaga na semifinal. A bola rola às 13h10 (de Brasília), na Ibrachina Arena.

Sub-17 vai à semifinal de forma antecipada

Do outro lado, o sub-17 do Santos conquistou a classificação à semifinal de maneira antecipada com a vitória nesta quinta-feira. Rian Santana, Flecha e Renanzinho fizeram os gols que garantiram o Peixe na próxima fase.

O treinador Elder Campos escalou a seguinte equipe titular: Arthur do Vale; Davizinho, Pedro Murça, Cabelo e Kauã Miranda; Yuri Soares, Renanzinho e Yago Godoy; Lázaro, Flecha e Rian Santana. Garcia e Damásio entraram na etapa final.

Autor de um dos gols, Flecha valorizou o resultado. "Nosso time é muito qualificado para todas as competições, todo mundo está se ajudando. Começamos essa competição com o pé direito, ganhando de 6 a 4 do Desportivo Brasil e hoje conseguimos um placar confortável. Graças a Deus ninguém se machucou no nosso time, só um atleta do Sfera, e quero aproveitar para pedir perdão pelo lance, que não foi intencional. Espero que ele esteja bem. Nosso time está jogando bem e vamos continuar assim, um apoiando o outro, para conseguir ganhar as três competições", disse.

O sub-17 do Alvinegro Praiano retorna aos gramados também neste domingo para encarar o Juventus, logo após o duelo do sub-15. O confronto está marcado para as 15h10, na Ibrachina Arena.