Santos vai disputar amistoso com o Coritiba domingo no Couto Pereira

Eliminado na semifinal do Campeonato Paulista pelo Corinthians, o Santos se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro. Para manter o elenco em atividade, a diretoria acertou um amistoso com o Coritiba, domingo, no Estádio Couto Pereira, às 18 horas, na capital paranaense.

A delegação santista tem viagem para Curitiba prevista para domingo pela manhã e retorno logo após o término da partida. Neymar, que se recupera de lesão, deve ficar de fora.

Este será o 10º amistoso entre Santos e Coritiba. Em dez duelos na história, a equipe paulista soma cinco vitórias, dois empates e duas derrotas.

O Santos estreia no Campeonato Brasileiro no dia 30, diante do Vasco, no Estádio São Januário, às 18h30, no Rio.