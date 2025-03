Santos fará amistoso contra o Coritiba em preparação para estreia no Brasileiro; veja detalhes

O Santos fará um amistoso contra o Coritiba como forma de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada pelo clube alvinegro na noite desta quinta-feira, através de nota oficial.

O duelo amistoso entre Santos e Coritiba está marcado para este domingo, às 18h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

O Alvinegro Praiano informou que a venda de ingressos para a partida terá início já nesta sexta-feira, a partir das 10 horas. No comunicado, o clube destacou que mais informações sobre a comercialização de entradas serão divulgadas em breve.

O elenco do Santos viajará para a capital paranaense na manhã deste domingo e retornará à Baixada Santista após o término do confronto.

Visando a preparação para o #Brasileirão, o Santos FC enfrentará o Coritiba, no próximo domingo (16), em partida amistosa no Estádio Couto Pereira, às 18h. Em breve, serão divulgadas as informações sobre compra de ingressos. A venda inicia amanhã (14), a partir das 10h. pic.twitter.com/NTAq4ewv5L ? Santos FC (@SantosFC) March 13, 2025

Essa será a décima vez que Santos e Coritiba medirão forças em um amistoso. Ao todo, as equipes já se enfrentaram nove vezes em jogos amigáveis. O Peixe soma cinco vitórias, com outros dois empates e dois triunfos do Coxa.

Tratando de um incômodo na coxa esquerda, Neymar é dúvida para o amistoso. O craque não disputou a semifinal do Paulistão no último domingo, mas segue convocado para a Seleção Brasileira e deve se apresentar nesta segunda-feira. Com isso, sua presença em campo no duelo ainda é incerta.

Aderlan, Hyan, Souza e Zé Rafael, que seguem entregues ao departamento médico do clube, também ficam de fora.

O amistoso faz parte da programação de intertemporada do Santos. Com a queda na semifinal do Paulistão, a equipe ficou com o calendário livre até a estreia no Campeonato Brasileiro. O grupo, assim, tem pouco mais de duas semanas para se preparar para a primeira partida do torneio nacional.

O Santos estreia no Brasileirão no próximo dia 30 de março, contra o Vasco, em São Januário, às 18h30.