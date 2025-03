Sada Cruzeiro vence Monteros Voley e garante vaga nas semifinais do Sul-Americano de Clubes

O Sada Cruzeiro venceu o Monteros Voley-ARG por 3 a 0, nesta quinta-feira, pela segunda rodada do Sul-Americano de Clubes. As parciais foram de 25/18, 25/21 e 25/19, na Arena UTC, em Uberlândia-MG.

Com isso, o time brasileiro garantiu sua classificação para as semifinais, em primeiro lugar do grupo C.

Os cruzeirenses folgam nesta sexta-feira e vão aguardar a definição do adversário da semifinal, que será o primeiro colocado da chave B (Ciudad Voley-ARG, Sesi Bauru e Olympic-BOL). A partida decisiva será no sábado, às 21 horas (de Brasília).

Com 18 pontos de Douglas Souza, 14 de Vaccari e 11 de Wallace, os ponteiros e o oposto cruzeirense foram os maiores marcadores do confronto. Douglas também se destacou nas viradas de bola, com 77% de eficiência no ataque.

"A gente sabe que jogar contra times argentinos nunca é fácil. Sabemos que, se der uma vacilada, o placar pode ficar complicado no final do set. O time deles sabe jogar, é um time jogueiro. E, com certeza, a vitória de hoje dá uma força a mais para a gente. Agora precisamos esperar nossa semifinal, que será no sábado. Teremos amanhã para treinar, e é continuar no ritmo e vir fortes para a semifinal, contra quem for o adversário. Acho que o Sada Cruzeiro vem em uma crescente, fazendo bons treinos, com todo mundo se ajudando, e isso é o mais importante. Vamos firmes para essa fase final", afirmou Douglas Souza.

"Agora é semifinal. Independentemente de quem for o adversário, temos que ir para cima. O importante é fazermos o nosso papel, como fizemos nesses dois primeiros jogos. É um torneio muito importante para nós, e nosso objetivo é continuar fazendo um grande trabalho. Agora é focar na nossa preparação para a fase final", destacou o treinador Filipe Ferraz.

As equipes se enfrentam dentro dos três grupos na fase classificatória, e os líderes de cada chave, assim como o segundo melhor colocado, avançam para a fase decisiva. As semifinais ocorrem no sábado. A grande final no domingo.