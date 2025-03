Rodada NBA: OKC vence o Boston Celtics e se classifica para os playoffs

Nesta quarta-feira, o Oklahoma City Thunder visitou o Boston Celtics no TD Garden, em Boston, e venceu por 118 a 112. A vitória classificou os visitantes para os playoffs da NBA.

Nothing given, everything earned Thunder clinches 12th playoff appearance since 2010, second most in the NBA ?#ThunderUp pic.twitter.com/kI7oo58bYz ? OKC THUNDER (@okcthunder) March 13, 2025

A partida foi bastante equilibrada, com os Celtics investindo nos arremessos de três pontos, foram 63 tentativas (20 convertidas), recorde da franquia. No último quarto, a partida chegou a ficar empatada por 98 a 98, mas o Thunder conseguiu uma sequência de oito pontos e se distanciou no placar. Shai Gilgeous-Alexander marcou 34 pontos, cinco rebotes e sete assistências.

A vitória garantiu o Oklahoma City Thunder na pós-temporada ? a equipe lidera a Conferência Oeste com 54 vitórias e 12 derrotas. Os Celtics ocupam a segunda colocação do Leste, com 47 vitórias e 19 derrotas.

O próximo jogo do OKC será visitando o Detroit Pistons, neste sábado, às 20h (de Brasília). Os Celtics vão à Flórida enfrentar o Miami Heat, nesta sexta-feira, às 20h.

Mikal Bridges decide e Knicks vencem os Blazers na prorrogação

Fora de casa, o New York Knicks venceu o Portland Trail Blazers por 114 a 113, com a partida indo para a prorrogação. Mikal Bridges resolveu o jogo para os visitantes no arremesso final.

Scoot Henderson, com 30 pontos, e Deni Avdija, com 27, deram trabalho aos Knicks. Com o jogo empatado por 111 a 111 na prorrogação, Henderson colocou os Blazers na liderança por dois pontos, faltando apenas três segundos para o final da partida. Os Knicks conseguiram a vitória com Bridges recebendo uma cobrança lateral e arremessando para três pontos no estouro do relógio.

Os Knicks ocupam a terceira colocação do Leste, com 42 vitórias e 23 derrotas. O Portland Trail Blazers continua na 13ª colocação da Conferência Oeste, com campanha negativa de 28 vitórias e 39 derrotas.

Neste sábado, os Knicks vão a São Francisco enfrentar o Golden State Warriors, às 21h30. Os Blazers continuam em casa para receber o Toronto Raptors, neste domingo, às 19h.

when your boss asks why you were late for work this morning, just send them this ? pic.twitter.com/Jg0MOSV2pj ? NEW YORK KNICKS (@nyknicks) March 13, 2025

Veja outros resultados da NBA nesta quarta-feira:

Utah Jazz 115 x 122 Memphis Grizzlies



Phoenix Suns 104 x 111 Houston Rockets



Minnesota Timberwolves 115 x 95 Denver Nuggets



Los Angeles Clippers 119 x 104 Miami Heat



Charlotte Hornets 110 x 123 Atlanta Hawks



Dallas Mavericks 116 x 126 San Antonio Spurs



Philadelphia 76ers 105 x 118 Toronto Raptors.