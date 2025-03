Rivaldo diz que Neymar tem espaço no Barça e vê Raphinha como Bola de Ouro

Mesmo com o pequeno embate com o artilheiro da seleção brasileira por conta de um episódio do podcast de Romário há algumas semanas, Rivaldo não poupou elogios a Neymar e a sua atuação em campo em entrevista recente. O ex-jogador também comentou sobre Vinicius Jr e o seu ano de destaque pelo Real Madrid e elegeu Raphinha como o melhor jogador atualmente no mundo.

À Betfair, o Bola de Ouro de 1999 afirmou que Neymar, atualmente no Santos, teria espaço para retornar ao Barcelona - clube em que o próprio Rivaldo fez história. Antes de voltar ao Brasil, o meia santista foi especulado no time catalão.

"Ele ainda tem 33 anos, acho que ainda poderia jogar sim. Neymar fez história dentro do clube, mas a forma como saiu deixou a torcida chateada porque todos gostavam dele lá. Mas, se ele mantiver o que estamos vendo no Santos, fazendo gol e ganhando ritmo, ainda tem espaço em qualquer time do mundo", disse o ex-atleta. "Tudo depende do Neymar e também do próprio Barcelona nesta reta final da temporada. É um grande jogador".

O craque de 2002 também opinou sobre o momento de Raphinha. Em alta na Espanha, o brasileiro já é colocado por alguns veículos locais como forte candidato às premiações desta temporada - opinião com a qual Rivaldo está de acordo.

"Muita gente não acreditava e ele seguiu trabalhando e mostrando para todos que conseguiria provar que tem um grande futebol. Isso fica coroado com essa grande marca para um brasileiro com mais gols em uma única edição de Liga dos Campeões", pontuou na entrevista.

Com 11 gols no mais nobre torneio europeu de clubes, Raphinha é o artilheiro da competição e também um dos líderes de assistências. Além disso, é um dos grandes responsáveis pela primeira colocação do Barcelona no Campeonato Espanhol. O atacante mostrou seu poder de decisão na classificação do clube catalão às quartas de final da Liga dos Campeões em cima do Benfica - ao marcar três gols contando as partidas de ida e volta desta última fase eliminatória.

"Ele precisa aproveitar essa fase dele e seguir jogando bem e trabalhando bastante, assim como todo time do Barcelona e tem tudo para fechar a temporada com muitos títulos e levar a Bola de Ouro nesta temporada. Ele só precisa continuar dessa forma humilde, trabalhando e fazendo gols que sem dúvida ele vai cumprir todos os objetivos que ele traçou para a temporada", finalizou Rivaldo.