Recém-contratado, Patrício Pitbull reforça meta dentro do UFC: "Brigar pelo cinturão"

Depois de protagonizar uma extensa novela até conseguir sua liberação junto à PFL, Patrício Freire foi anunciado como novo reforço do UFC no fim de fevereiro. Apontado por muitos anos como um dos atletas mais condecorados em ação fora da liga presidida por Dana White, 'Pitbull' quer provar seu valor no octógono mais famoso do mundo. Sendo assim, a meta do ex-campeão do Bellator em sua nova casa é simples: conquistar o cinturão dos pesos-penas (66 kg) o quanto antes.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, a primeira como atleta do plantel do Ultimate, Patrício exaltou a receptividade dentro da 'nova casa'. E, no seu entendimento, sua estreia na empresa é um bom indicativo da expectativa que seu nome causou na chegada. Afinal de contas, Pitbull enfrentará Yair Rodriguez no UFC 314, mesmo evento em que o título linear da categoria dos penas será colocado em jogo entre Diego Lopes e Alexander Volkanovski. Atento aos detalhes, o potiguar pode, devido ao 'timing', pegar um atalho até o 'title shot' caso vença e convença em sua primeira aparição.

"Estou sendo muito bem tratado (no UFC). Foi a decisão certa a se tomar. Agora, de casa nova, me sinto bem. Estou sendo bem recebido, me colocaram em um ótimo card, com a disputa de título no mesmo dia da minha estreia no UFC. Então me sinto muito bem. Acho que (a mudança) foi na hora certa, no tempo de Deus. Me sinto confiante, tenho uma experiência vasta. Lutei por títulos inúmeras vezes. Chego também para brigar pelo cinturão, não importa o que as pessoas digam. Se você duvida de mim, vai lá na internet e diz isso para mim, porque vai me motivar mais ainda", destacou o brasileiro.

Sem tempo a perder

Aos 37 anos de idade, Pitbull se inspira na trajetória de Alex Poatan para obter sucesso no Ultimate. Sendo assim, o brasileiro abre as portas, inclusive, para oportunidades pontuais em outras categorias de peso - a fim de causar o maior impacto possível na liga em sua reta final de carreira. E o discurso não é da boca para fora, já que o ex-campeão do Bellator revelou que se ofereceu para substituir Dan Hooker e encarar Justin Gaethje nos pesos-leves (70 kg). Como a oportunidade não se concretizou, ao menos por ora, o foco de Patrício segue estabelecido: alcançar o topo dos pesos-penas no menor tempo possível.

"Depende do desafio (sobre lutar em outras categorias), depende de quem é o adversário. Tem o Michael Chandler que eu já bati em um minuto na categoria peso-leve. Teve o Gaethje agora, também, que o adversário dele tinha machucado. Até cheguei a falar para meu empresário, que se quisesse me oferecer de 70 kg, eu lutaria contra o Gaethje, eu me ofereci. O que aparecer, estou pegando. Fazer igual o Poatan está fazendo. Não tenho tempo a perder. Estou sempre treinando e com peso baixo. Quero pegar o título e defendê-lo", projetou Pitbull.

A estreia de Patrício no Ultimate está agendada para o dia 12 de abril, em Miami (EUA). Caso vença o ex-campeão interino Yair Rodriguez, o brasileiro provavelmente irá garantir uma vaga no top 5 dos pesos-penas da companhia. Desta forma, seu caminho até uma eventual disputa de cinturão na rodada seguinte se tornaria bem mais plausível, a depender do contexto.