Ramón fala sobre condição clínica de Garro e 'protagonista' Memphis

O técnico Ramón Díaz falou sobre a condição clínica do meia Rodrigo Garro após a eliminação do Corinthians na terceira fase da Libertadores, diante do Barcelona de Guayaquil-EQU. O jogador argentino atuou 'no sacrifício' nesta quarta-feira (12), na Neo Química Arena.

Garro saiu reclamando de dores no joelho direito depois da vitória sobre o Santos, no último domingo, pelo Campeonato Paulista. O problema, inclusive, vem incomodando o atleta desde o ano passado e o afastou dos gramados no início desta temporada.

Durante esta semana, o meio-campista chegou a ser tratado como dúvida no Corinthians. Ele, porém, foi para o jogo decisivo mesmo baleado e atuou durante todos os 90 minutos. Segundo Ramón, o atleta está "bem".

"Garro está bem. Teve uma pequena inflamação, por conta da quantidade de jogos que está fazendo. Tratamos de recuperar o melhor possível. Temos uma final e vamos recuperar todos. Os jogadores demonstram caráter, querem jogar, ser protagonistas pelo Corinthians. Todo o plantel assume as responsabilidades porque queremos conseguir algo para o Corinthians", afirmou o treinador.

O comandante também foi questionado sobre a fase vivida por Memphis Depay. O holandês, apesar de reunir bons números, tem recebido críticas e, na visão de alguns torcedores, está deixando a desejar. Ramón disse que está feliz com o atacante e o vê como um "protagonista".

"Memphis está sendo protagonista. Não só ele, todo o grupo. A equipe parece que teve uma evolução muito grande e vai crescer. Ele está sendo protagonista. Eu, diretoria e todos estamos contentes", declarou.

Esta é a terceira vez que o clube cai ainda durante a fase preliminar da Libertadores. Com a eliminação, o Timão disputará a Sul-Americana nesta temporada.

O Corinthians agora recolhe os cacos e concentra todos os seus esforços na grande final do Paulistão. A equipe visita o Palmeiras já neste domingo, no Allianz Parque, pela partida de ida da decisão estadual. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).