Augusto Melo abre o jogo e revela situação de Ramon Diaz no Corinthians

A queda precoce na Copa Libertadores, ainda na fase preliminar, aumenta a pressão no Corinthians e traz de volta um questionamento: Ramón Díaz seguirá no comando?

O que aconteceu

O Corinthians foi eliminado da Pré-Libertadores pelo Barcelona-EQU. O time até venceu o jogo de volta na Neo Química Arena por 2 a 0, mas o resultado não foi suficiente, já que foi derrotado por 3 a 0 em Guayaquil.

Augusto Melo disse que avaliará a situação de Ramón Díaz 'mais pra frente'. O presidente do Timão disse que a prioridade, agora, é a preparação para a final do Paulistão contra o Palmeiras.

Eu estou pensando no jogo de domingo. A gente conversou no vestiário, amanhã também vamos sentar, avaliar tudo que aconteceu, tudo que vem acontecendo. A gente está mais focado no jogo de domingo. A parte técnica a gente vai avaliar mais pra frente Augusto Melo, na zona mista

Em outra resposta aos jornalistas, Augusto Melo fez elogios ao treinador. "É o treinador, tem contrato até o final do ano e o trabalho é bem avaliado", complementou.

Ramón Diaz assumiu o Corinthians em julho do ano passado. No Brasileirão, ele tirou o time da briga contra o rebaixamento e conseguiu um sétimo lugar na classificação. Ele ainda levou o Timão às semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Já nesta temporada, a equipe fez a melhor campanha geral na primeira fase e encara o Palmeiras na decisão.

"Graças a Deus temos a Sul-Americana"

Com a queda na Libertadores, o Corinthians jogará a fase de grupos da Copa Sul-Americana. O feito foi comemorado pelo mandatário alvinegro.

A gente está eliminado da Libertadores, mas, graças a Deus temos a Sul-Americana. Não é a mesma premiação, mas o Corinthians é isso, tem que trabalhar. É a minha obrigação trazer receita, é o que venho fazendo

Ramón será demitido se perder a final?

O presidente Augusto Melo e sua cúpula já decidiram que Ramón Díaz será demitido caso o Corinthians perca o título para o Palmeiras, segundo apurou Samir Carvalho, colunista do UOL. A coluna ainda apurou que, mesmo em caso do título paulista, a diretoria alvinegra vai reavaliar o trabalho do Ramón Díaz.