Quinteros critica arbitragem da Copa do Brasil e comenta sobre Gre-Nal

Nesta quarta-feira, o Grêmio empatou por 3 a 3 com o Athletic-MG pela segunda fase da Copa do Brasil, conquistando a classificação nos pênaltis por 8 a 7. Gustavo Quinteros criticou a arbitragem das últimas partidas do Imortal e falou sobre a final do Campeonato Gaúcho contra o Internacional.

CLASSIFICADOS: Athletic-MG 3 (7) x (8) 3 #Grêmio

Com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, vencemos a disputa de pênaltis e avançamos para a terceira fase da #CopaDoBrasil2025. Os gols da noite ficaram por conta de Braithwaite, João Lucas e Arezo. VAMOS, TRICOLOR!... pic.twitter.com/Aet2fqcvta ? Grêmio FBPA (@Gremio) March 13, 2025

"Expulsam nossos jogadores em todos os jogos, é difícil. Contra o Juventude, quando estávamos ganhando, expulsaram um de nossos jogadores. Uma decisão errada. Não marcam pênaltis que seriam a nosso favor. Anulam os nossos gols. Em todos os jogos, há adversidades provocadas por uma má arbitragem. Não era para expulsão", afirmou o treinador.

O técnico também comentou sobre o duelo contra o Internacional na final do Campeonato Gaúcho.

No Gre-Nal, no decorrer da partida, esperamos encontrar esse funcionamento defensivo que é o problema do Grêmio. Nós, no Gre-Nal (jogo de ida), sofremos quatro situações de gol, o Inter sofreu quatro ou cinco. Nós não convertemos em gols. E não estivemos sólidos na marcação e em cruzamentos. Isso precisa de trabalho, com os mesmos defensores", pontuou.

O jogo de volta da final do Gauchão será neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio. O duelo de ida terminou em 2 a 0 para o Colorado.