Projeto de massificação do Rede Tênis mantém Bia Haddad e Naná Silva para 2025

Considerado o maior projeto de massificação e formação de tenistas do País, a Rede Tênis anuncia nesta quinta-feira a composição da sua equipe para 2025, com talentosos tenistas com idades entre 15 e 18 anos, como a jovem revelação Nauhany Silva, a Naná, e com a experiente Beatriz Haddad Maia como embaixadora do projeto.

"Celebrando mais um ano do Time Rede Tênis, quero destacar toda a estrutura dedicada à formação de atletas e a importância de cada profissional envolvido no projeto, que compartilham o mesmo sonho, cada um em sua área de atuação. Além disso, o projeto de massificação do esporte, que também desempenha um papel fundamental. Vamos juntos para mais um ano de conquistas", afirmou Bia Haddad.

O Time Rede Tênis 2025 contará com alguns dos melhores atletas brasileiros juvenis da atualidade, dentre eles alguns que já iniciaram sua transição para o profissional, Na lista, estarão Nauhany Silva, Pietra Rivoli, Luis Guto Miguel, Livas Damazio, Pedro Chabalgoity, Gustavo Albieri, Pedro Dietrich, Lucas Moscatto e Henrique Queiroz. Apenas Guto Miguel não treina no Centro de Treinamento da Rede Tênis, em São Paulo - faz suas atividades na Dumont Tênis, em Brasília.

Somando resultados expressivos neste início de carreira, como o vice-campeonato no ITF J300 de Medellín, na Colômbia, Naná, aniversariante do dia - completa 15 anos -, já se destaca no circuito e é uma das tenistas mais jovens a integrar o ranking profissional da WTA.

Outro futuro destaque brasileiro é Guto Miguel, de 16 anos, que também vem de boa semana em Medellín com o vice-campeonato nas chaves de simples e duplas. Com o resultado, ele encostou no Top 30 e agora é o 31º do mundo entre os juvenis.

"Nosso time conta com uma geração robusta de jovens talentos, que representam o futuro do tênis brasileiro. O papel da Rede Tênis é apoiar esses atletas em sua jornada, oferecendo um suporte multidisciplinar altamente qualificado, além de suporte para participarem de competições. Mais do que formar grandes tenistas, nosso compromisso é formar cidadãos", diz Léo Azevedo, diretor técnico do Time Rede Tênis.

O Time Rede Tênis 2025 conta com estrutura técnica, suporte financeiro em competições para os atletas e uma equipe multidisciplinar de excelência, formada por Léo Azevedo para apoiar o desenvolvimento dos tenistas dentro e fora das quadras. O time técnico inclui o treinador espanhol José Higueras como consultor e capacitador técnico e Mark Kovacs como consultor técnico e biomecânico. A equipe médica é coordenada pelo Dr. Rodrigo Sasson, médico do Comitê Olímpico do Brasil (COB), com suporte de Filipe Del Marchesato, nutricionista esportivo; as psicólogas Carla Di Pierro e Mariana Andreoli; e Cecy Azevedo, especialista em pedagogia.

"Somos hoje o maior programa de formação de juvenis no tênis brasileiro e trabalhamos muito duro para construir o futuro do tênis no país. Estamos orgulhosos do trabalho que estamos realizando, proporcionando suporte na jornada para que jovens brasileiros alcancem resultados expressivos no cenário internacional do tênis juvenil", afirma Mariana Miné, CEO da Rede Tênis.

"Mais do que formar grandes atletas, queremos criar oportunidades e transformar vidas por meio do esporte. Nosso sonho é grande, queremos contribuir para que o Brasil seja um país cada vez mais tenístico", completa.