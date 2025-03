Palmeiras x Belgrano-ARG: onde assistir e informações da semifinal da Libertadores sub-20

O Palmeiras segue na briga pela conquista da Libertadores sub-20. O time alviverde enfrenta o Belgrano, da Argentina, nesta quinta-feira. A bola rola no Estádio Arsenio Erico, em Assunção, no Paraguai, a partir das 19 horas (de Brasília).

Quem vencer, pega o ganhador de Flamengo x Danubio-URU, que se enfrentam no Gunther Vogel, também na quinta-feira.

Onde assistir?

O duelo Palmeiras x Belgrano-ARG terá transmissão dos canais SporTV, BandSports e Canal Goat (Youtube).

Como chegam as equipes?

O Palmeiras encerrou a primeira fase da competição com 100% de aproveitamento e na liderança do grupo C, com nove pontos. O time alviverde soma 12 gols marcados e nenhum sofrido até o momento. O artilheiro da equipe é Riquelme Fillipi, com quatro bolas na rede.

Na estreia, venceu o Blooming, por 6 a 0, depois bateu o Cerro Porteño, por 3 a 0, e, por fim, venceu o Independiente del Valle, pelo mesmo placar.

O Belgrano, por sua vez, terminou a fase de grupos na liderança do grupo B, com sete pontos. Foram duas vitórias, contra Universitario-PER (2 a 0) e Metropolitanos-VEN(4 a 1) e um empate, contra Fortaleza-COL (0 a 0). Além disso, o time argentino marcou seis gols e sofreu um outro.