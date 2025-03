Palmeiras vence o Belgrano e enfrentará o Flamengo na final da Libertadores sub-20

O Palmeiras venceu o Belgrano por 2 a 0 nesta quinta-feira, pela semifinal da Copa Libertadores sub-20, no Estádio Arsenio Erico, em Assunção, no Paraguai. Larson e Luighi foram os autores dos gols da classificação.

Desta maneira, o Verdão confirmou sua presença na grande final da competição. A equipe enfrentará o Flamengo, que superou o Danubio por 1 a 0. A decisão está marcada para este domingo, no Estádio Arsenio Erico.

O jogo

A equipe alviverde abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo, com Larson. O meia aproveitou rebote do goleiro Santiago Ferez e mandou para o fundo das redes.

Logo em seguida, aos 34, Luighi recebeu passe de Riquelme Fillipi dentro da área e chutou no canto direito para ampliar a vantagem do Verdão.

No acréscimos da segunda etapa, o Palmeiras ficou com um jogador a menos após expulsão de João Paulo.

Flamengo bate o Danubio

Já no Estádio Gunther Vogel, em San Lorenzo, o Flamengo venceu o Danubio por 1 a 0. O gol do Rubro-Negro foi marcado Daniel Sales.