Palmeiras dá sequência à preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista

Na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol, o Palmeiras deu sequência à preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista contra o Corinthians. O duelo de ida acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

O elenco palmeirense passou por atividades técnicas com ênfase em dinâmicas do jogo, sob o comando da comissão do técnico Abel Ferreira. Para finalizar o treino, alguns jogadores treinaram cruzamentos, finalizações e jogadas específicas.

Os lesionados Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Mauricio (cirurgia no ombro direito) cumpriram cronograma especial com o Núcleo de Saúde e Performance do clube.

Cabeça fria e coração acelerado! ? Tem Derby decisivo chegando e a manhã foi de atividades técnicas na Academia de Futebol ?? ? https://t.co/gMmsRpQRqU pic.twitter.com/4QZFgL91Nz ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 13, 2025

Durante o treino desta quarta-feira, o zagueiro Gustavo Gómez sofreu uma entorse no joelho direito e, após passar por exames, teve uma lesão no ligamento colateral detectada. Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, as perspectivas quanto ao prazo de recuperação são positivas. Com a possível baixa do paraguaio, Micael é quem deve seguir como titular na zaga ao lado de Murilo.

Na última segunda-feira, o Palmeiras bateu o São Paulo, por 1 a 0, no Allianz Parque, e garantiu vaga na sua sexta final seguida de Campeonato Paulista. O segundo jogo contra o Corinthians acontece no dia 27 de março, quinta-feira, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.