Palmeiras chega a dois jogos sem ser vazado e busca melhor sequência defensiva no ano em momento decisivo

O Palmeiras está a dois jogos sem ser vazado no Campeonato Paulista. Essa, por enquanto, é a melhor sequência defensiva da equipe, que pode melhorá-la se passar pela primeira final do Estadual também sem sofrer gols. O Verdão recebe o Corinthians, neste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Nas duas partidas eliminatórias, quartas e semifinal, passou com a baliza a zero. Primeiro, bateu o São Bernardo, no Estádio Primeiro de Maio, por 3 a 0, no Estádio 1° de Maio, e depois venceu o São Paulo, por 1 a 0, no Allianz Parque. Em ambos os duelos, o Alviverde teve uma zaga inédita, que contou com Micael e Murilo.

E essa dupla deve seguir como titular para o Derby, uma vez que Gustavo Gómez, que voltou de lesão na coxa direita na última segunda-feira, sofreu nova lesão. Com isso, a tendência é que o paraguaio fique de fora. O capitão sofreu uma entorse no joelho direito e teve diagnosticada uma lesão no ligamento colateral.

A última vez que o Verdão ficou por dois jogos sem sofrer gols, marca que é a melhor, até agora, foi entre a nona e a décima rodada, quando venceu a Inter de Limeira, por 3 a 0, em Limeira, e no empate sem gols com o São Paulo, no Allianz Parque. Dessa vez, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira tem a chance de ampliar a sequência sem ser vazado.

Depois do duelo contra o São Paulo, o meio-campista Raphael Veiga chegou a comentar sobre a partida defensiva do Palmeiras, que contou com Micael e Emiliano Martínez, principalmente, como destaques. O meia avaliou que o time foi melhor defendendo do que atacando. O Tricolor pouco conseguiu produzir.

Nesta temporada, o Palmeiras marcou 21 gols e sofreu apenas dez, terminando a primeira fase como a melhor defesa entre os classificados às quartas de final. Nos compromissos do Estadual, o Verdão não foi azado contra Portuguesa, Red Bull Bragantino, Inter de Limeira, São Paulo (dois jogos) e São Bernardo.