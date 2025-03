Open de acarajé? Camarote na Fonte Nova usa culinária regional e atrai fãs

O Bahia disputa nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília) o jogo de volta contra o Boston River, pela pré-Libertadores, em busca da vaga na fase de grupos do torneio. Na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, o camarote Esquadrãozone contará com novidades para atrair torcedores.

O que o camarote vai oferecer

O espaço da Casa de Apostas Arena Fonte Nova pode abrigar até mil pessoas. Para o confronto desta quinta, o Bahia espera quase 50 mil torcedores e conta com ingressos esgotados, mas ainda há vagas para o camarote Esquadrãozone.

No camarote, o clube promete open de acarajé e outras comidas típicas, além de possuir um estúdio de tatuagem. O Esquadrãozone conta também com bebidas alcoólicas e não alcoólicas, como uísque, cerveja, água e refrigerantes.

"Temos muito orgulho de fazer parte de um capítulo tão especial da história do Bahia", disse Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, que administra o camarote. "Oferecemos ao torcedor uma experiência que une o amor ao principal esporte do país e também o mais alto nível de conforto, qualidade e sofisticação para acompanhar uma partida de futebol". A empresa cuida de camarotes em outros oito estádios do país: Allianz Parque, Morumbis, Neo Química Arena, Vila Belmiro, Nilton Santos, Arena do Grêmio, Estádio dos Aflitos e Arena das Dunas.

O ingresso para acessar o camarote Esquadrãozone custa R$ 550 para torcedores comuns e R$ 500 para sócios. Crianças de 0 até 11 anos têm R$ 200 de desconto na compra do ingresso.

O Bahia empatou o primeiro jogo contra o Boston River por 0 a 0. Caso aconteça o empate no confronto nesta quinta-feira, a vaga na fase de grupos será decidida nos pênaltis.