Onde vai passar Bahia x Boston River pela Libertadores? Como assistir

O Bahia recebe o Boston River hoje, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela jogo de volta da terceira fase da Pré-Libertadores.

Onde assistir? O jogo será transmitido com exclusividade pelo Paramount+ (streaming —sujeito às condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

A primeira partida terminou empatada em 0 a 0, ou seja, ninguém chega com vantagem para o jogo de volta. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Quem avançar no duelo estará classificado para a fase de grupos da Copa Libertadores. O sorteio para saber os enfrentamentos na próxima fase ocorrerá no dia 17 de março.

O Bahia chega embalado pela classificação diante do Jacuipense para a final do Campeonato Baiano. A final do Estadual será contra o rival Vitória e começa a ser disputada no domingo.

Bahia x Boston River -- Copa Libertadores 2025