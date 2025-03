Neymar participa de torneio de Poker em São Paulo

Teve início na tarde desta quinta-feira, no WTC Sheraton, em São Paulo, o Brazilian Series of Poker (BSOP), principal torneio da América Latina, recém-eleito Melhor Circuito Mid-Major do mundo pelo Global Poker Awards.

Parte da programação do primeiro dia foi o Poker Show, uma mesa com transmissão ao vivo, que contou com a presença de Neymar Jr. e os influenciadores Luqueta, Nobru, Maumauzk, Boo Unzueta, Mauricio Meireles, Racha, Rafael Moraes da Fúria, entre outros.

Neymar, que joga poker desde 2014, tem histórico de boas colocações em edições anteriores, como no BSOP One de 2024, quando terminou na 14ª colocação e faturou R$ 70 mil.

A premiação da temporada 2024 do BSOP foi de cerca de R$ 200 milhões, um crescimento de 60% em relação ao ano anterior. O torneio segue até o dia 19 de março, atraindo jogadores de mais de 30 países.