Neymar conversa com arquiteta e faz pedidos para reformas do Santos

Se o pai de Neymar é quem está à frente do projeto de reformas no CT Rei Pelé e na Vila Belmiro, o filho também não fica para trás. O camisa 10 do Santos também demonstrou interesse em fazer parte desse processo e tem ajudado diretamente no planejamento das obras.

Nesta quinta-feira, a arquiteta Leonice Alves fez uma visita técnica ao centro de treinamentos do Santos para entender o que precisa ser feito. Durante a inspeção, a profissional se encontrou com Neymar, que indicou mudanças a serem promovidas durante as reformas.

"Eu falei com ele (Neymar Pai) de uns detalhezinhos do vestiário ali para mudar e tudo mais. Uma banheira lá, porque as três banheiras, igual no estádio sabe, que tem duas banheiras do lado, aqui é a quente, e tem outras duas assim. Eu queria mudar essas duas banheiras para uma igual a quente, só que com água fria, entendeu? Porque aí você não precisa toda hora ficar pegando gelo um por um, dá para fazer uns três, quatro caras de uma vez", disse Neymar em vídeo divulgado pela profissional nos stories do Instagram.

O craque também deixou claro que segue disposto a ajudar nas reformas: "Vocês mandam, fazem aí, aí qualquer coisa eu dou uns toques e tal", completou.

Em outro vídeo, a arquiteta afirmou que a reforma do bloco de hotelaria do CT Rei Pelé, parte que ficou sob sua responsabilidade - assim como a cozinha, o refeitório dos jogadores e os dormitórios na parte superior do local.

"Esse é um bloco bem agradável, é onde os jogadores também fazem a parte de recreação. Aqui, tudo será alterado, mas é um lugar que me disseram que os atletas gostam muito. Então é bem importante que vocês vejam isso aqui, porque será totalmente reformado e repaginado para ficar ainda mais agradável para os jogadores", apontou Leonice Alves.

A arquiteta também ficou impressionada com a idolatria dos torcedores e jovens atletas com Neymar. A profissional registrou diversas pessoas esperando pela saída do craque, que fez trabalhos internos de fisioterapia para se recuperar de um desconforto na coxa esquerda.

O pai de Neymar é quem está tomando às rédeas dos projetos de reforma do CT Rei Pelé e da Vila Belmiro. O dirigente tem fechado acordos com diversos parceiros para as obras. O vestiário do estádio já foi renovado, e novas parcerias já foram feitas para a pintura e troca da parte elétrica da Vila.