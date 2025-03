'Memphis queria a camisa 10? Tem que decidir e não decidiu', diz Casagrande

Ao demandar a camisa 10 do Corinthians em contrato, Memphis Depay chamou a responsabilidade de decidir grandes jogos e não foi decisivo na eliminação precoce do Timão na Libertadores, analisou o colunista Walter Casagrande o UOL News Esporte desta quinta (13).

Quanto mais você se expõe, mais cobrado você é. O Memphis criou um pacote positivo para ele, mas ao mesmo tempo esse pacote tem o lado negativo, dependendo de como ele jogar, do que ele fizer em campo.

Exigir a camisa 10 no contrato, ter essa agenda social toda, é a faixinha na cabeça, as festas com o Neymar ou sem Neymar, tudo isso é bacana, é sociável se o time ganha, se ele joga bem e se ele decide. Se ele não decide, tudo isso se vira contra.

O torcedor aplaude se ele estiver jogando bem, fazendo o gol do jogo, dando assistência e tudo mais. Senão, tudo que ele criou vira um peso, vira uma cobrança.

Na opinião do colunista, Memphis caiu de nível em relação à temporada passada, quando vestia a camisa 94 e foi decisivo na reta final do Brasileirão.

Quer a camisa 10? Pôs no contrato, tirou do Garro a 10, criou um clima totalmente desnecessário, desfavorável? Então treina pra cacete, emagrece um pouquinho, entra em forma e vai decidir. Quem exige, quem tem regalia, tem que decidir.

O Memphis tem as regalias dele e não está decidindo. Não está sendo importante. Não está dando qualidade a mais neste ano no time do Corinthians. O Memphis não está igual ao ano passado.

Corinthians: 'Se não for campeão paulista, vai desmoronar', alerta Arnaldo

A torcida do Corinthians mostrou novamente ser paciente e companheira do time na queda na Libertadores, mas vai mudar de tom se não for campeã paulista sobre o Palmeiras, alertou o colunista Arnaldo Ribeiro.

Essa trégua, esse aplauso depois de ter tomado três lá e feito só dois aqui, dura até a final do Campeonato Paulista contra o principal rival.

O Corinthians já sabe que no dia 27 de março tem uma missão: ser campeão paulista em cima do Palmeiras na sua casa. Se ele não for, essa história toda vai desmoronar.

A torcida do Corinthians tem sido super paciente, super companheira, desde que o time esteve ameaçado de rebaixamento no ano passado. Então, o Ramón Diaz, o Garro, o Memphis só viveram isso até agora, porém o limite costuma ser exatamente os confrontos domésticos. Não na Libertadores, onde o Corinthians não tem tradição.

O colunista ressaltou que o Dérbi na final do Paulista tem dois ingredientes especiais — a seca de títulos do Corinthians e a possibilidade de o Palmeiras conseguir o inédito tetracampeonato seguido na casa do rival.

O Corinthians precisa vencer um título sobre o seu principal rival e tem duas opções: ou vencer o Palmeiras e sair da fila, ou permitir que o Palmeiras seja tetracampeão na sua casa no dia 27.

Não tem outro cenário. E aí nós vamos ver se a paciência do torcedor corintiano seguirá a mesma.

