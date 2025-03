Memphis Depay está em má fase no Corinthians? Veja o que dizem os números do atacante

Memphis Depay não teve boa atuação contra o Barcelona de Guayaquil, pela terceira fase da Libertadores. A vitória do Corinthians, por 2 a 0, não foi suficiente para evitar a eliminação precoce, após derrota por 3 a 0 no duelo de ida, no Equador. O camisa 10, que foi um dos destaques da equipe na reta final da última temporada, passou em branco, tanto em gols, como em assistências, na partida mais importante da temporada até aqui.

Com o confronto desta quarta-feira, Memphis igualou o número de jogos que teve pela equipe em 2024, entre setembro, quando foi contratado, até dezembro. Em comparação, o atacante teve uma queda no número de participações em gol e mudou sua postura em campo - assumindo papel de assistente na equipe alvinegra.

Em 2024, o holandês foi às redes sete vezes e deu quatro assistência em 14 partidas - média de 0,79 participação em gol por jogo. Já neste ano, deixou de ser um artilheiro para assistir seus companheiros: dois gols e seis assistências - média de 0,57 participação a cada partida.

"É uma pena que não conseguimos marcar mais gols. É a dura realidade. Trabalhamos forte pela Libertadores na última temporada, mas não finalizamos o trabalho para classificar. Temos que ser melhores", afirmou Memphis, após a partida. Mesmo sem ter se destacado no confronto com o Barcelona de Guayaquil, o atacante lidera a equipe alvinegra em participações em gol nesta temporada.

As percepções negativas da torcida corintiana também passam, além do que o atacante mostrou na última temporada, pelo peso que ele se colocou em 2025, ao assumir a camisa 10 de Rodrigo Garro, em duelo com o Santos, ainda pela primeira fase do Campeonato Paulista.

Desde então, foram sete partidas em que o camisa 10 esteve presente em campo. Nelas, deu cinco assistências e um gol - média de participações superior àquela que teve em 2024, com 0,85 por jogo. Nesse recorte, inclusive, o atacante holandês somou cerca de R$ 1,5 milhão em bônus previsto no contrato, ao chegar à marca de 15 participações em gol com a camisa alvinegra desde setembro.

"Futebol é isso, cada jogo é um jogo, tem um tipo de posicionamento. Tem fases. É um tipo de jogador (Memphis) que para nós é muito importante. Já, já começa a fazer os gols novamente, é uma fase que passa", afirmou Augusto Melo, na saída da Neo Química Arena, após a eliminação diante do Barcelona de Guayaquil.

Memphis deve ser confirmado, nos próximos dias, na convocação de Ronald Koeman na seleção holandesa, para as partidas contra a Espanha pela Liga dos Nações. O treinador esteve no Brasil no último mês e acompanhou a evolução do atacante com a camisa do Corinthians. Ele é, inclusive, o responsável por transformar o jogador de um centroavante - segundo maior artilheiro da história da seleção - em um atacante aberto pelas pontas. Justamente a função que Memphis adotou no Corinthians em 2025.

Com a expectativa de que Memphis retorne ao bom momento, o Corinthians junta os cacos da eliminação e se prepara a primeira partida da final do Campeonato Paulista, já neste domingo, 16, diante do Palmeiras, no Allianz Parque. É a primeira vez, desde 2020, que o Corinthians chega à decisão do Estadual, enquanto o rival esteve presente nas últimas seis edições e busca o tetracampeonato, inédito na era profissional do futebol paulista.