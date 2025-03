Mbappé está de volta à seleção francesa para duelo pela Liga das Nações

O atacante Kylian Mbappé está de volta à seleção francesa. O técnico Didier Deschamps anunciou a convocação nesta quinta-feira (13) e o jogador do Real Madrid foi relacionado para enfrentar a Croácia pelas quartas de final da Liga das Nações.

O primeiro jogo entre as duas seleções será realizado em Split, na próxima quinta-feira, e a partida de volta acontecerá três dias depois, no Stade de France, em Paris.

O vencedor da Copa do Mundo de 2018 foi excluído das partidas da Liga das Nações contra Israel e Itália em novembro passado, depois que Deschamps relacionou sua ausência a problemas físicos e mentais. Ele deixou de ser convocado justamente no período em que saiu do Paris Saint-Germain para iniciar a sua trajetória no Real Madrid.

Mbappé também esteve ausente de uma convocação anterior devido a uma pequena lesão muscular, mas jogou pelo Real Madrid. Sua última aparição com a camisa da França foi em 9 de setembro, contra a Bélgica, na Liga das Nações.

Autor de três gols na final da Copa do Mundo de 2022, o craque de 26 anos está em terceiro lugar na lista de maiores artilheiros do selecionado nacional. Com 48 gols, ele está atrás de Thierry Henry (51) e Olivier Giroud (57).

Em dezembro, uma investigação de estupro em Estocolmo, que a mídia sueca relatou ter se concentrado em Mbappé, foi encerrada. Em uma entrevista transmitida pelo canal de televisão francês Canal Plus, Mbappé disse que nem sequer foi contatado pelas autoridades suecas e reagiu com descrença quando surgiram relatos após sua visita à capital sueca.

Em grande fase no Real Madrid, o camisa 9 merengue tem sido um dos homens de confiança do técnico Carlo Ancelotti. Nesta quarta-feira, o gigante espanhol eliminou o rival Atlético de Madrid e se garantiu nas quartas de final do torneio europeu.

A outra novidade na relação feita por Didier Deschamps foi a primeira convocação de Dsiré Doué, ponta de 19 anos que joga pelo Paris Saint-Germain. O time francês eliminou o Liverpool nas oitavas de final e assegurou sua permanência na sequência da Liga dos Campeões.