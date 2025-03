Marvin Vettori aponta lado positivo de hiato de quase dois anos do UFC: "Evoluir no geral"

Neste sábado (15), o UFC Vegas 104 marca o retorno de Marvin Vettori ao octógono mais famoso do mundo. Ex-desafiante ao cinturão dos pesos-médios (84 kg), o italiano não compete há quase dois anos. Sua última aparição foi em junho de 2023, quando acabou superado por Jared Cannonier. Mas apesar de promover uma espécie de pausa que consequentemente freou uma eventual ascensão na carreira, 'The Italian Dream', como é conhecido, revelou que há, sim, um lado positivo em meio ao hiato em sua trajetória como atleta profissional.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Vettori apontou que conseguiu absorver novas habilidades e evoluir como competidor durante o período que ficou parado. Mesmo inativo, o italiano segue no top 10 do ranking da categoria, atualmente na oitava posição. Até por conta disso, Marvin voltará à ativa em papel de destaque, já protagonizando uma luta principal. No 'main event' da noite, o atleta de Trentino enfrenta o georgiano Roman Dolidze.

"É bom estar de volta. É sobre ir até lá e ter uma ótima performance, como sempre. Voltar até lá e me sentir bem. Sim (quase dois anos sem lutar). Eu senti falta. Mas tudo acontece por uma razão, eu acredito. Acho que era a minha hora de sentar, observar um pouco e reavaliar as coisas um pouco melhor. Melhorar, pensar e evoluir no geral, sabe? É isso. (Senti falta) do jogo como um todo, de estar aqui lutando, de me sentir bem, da semana da luta, tudo. Todo o processo, mesmo que seja difícil, eu senti falta. Deixei meu corpo se curar um pouco, com certeza. Tenho muita experiência e apenas 31 anos, o que é, definitivamente, uma coisa", exaltou Marvin.

Confiante para a revanche

Dolidze não é um desafio inédito para Vettori, muito pelo contrário. O rival foi o último lutador que o italiano superou dentro do UFC. Na oportunidade, em março de 2023, 'The Italian Dream' desbancou Roman via decisão unânime dos juízes. O retrospecto favorável faz com que Marvin esbanje confiança às vésperas da revanche. Confiante em um mesmo desfecho, o atleta de 31 anos projeta uma versão mais aprimorada do que apresentou no primeiro encontro entre os dois.

"Sim, lutei contra o Roman não faz muito tempo. Não foi minha última luta, mas foi a anterior a essa. Ele está achando que cometeu muitos erros (na primeira luta). Mas eu também errei muito naquela luta também. Se eu fizer as coisas do jeito que tenho que fazer, vou ser mais preciso. Acho que vai ser mais preciso do que a última luta. Nós dois cometemos erros, mas eu terminei ganhando na última vez (risos). Então ainda devo sair vencedor, e vou. Estou muito confiante nisso. Mas luta é luta", projetou Vettori.

Em seu auge, Marvin chegou a disputar o cinturão dos pesos-médios. Na oportunidade, porém, o italiano bateu na trave ao ser superado por pontos pelo então campeão Israel Adesanya. A disputa foi promovida no UFC 263, em junho de 2021. Disposto a voltar aos seus melhores dias, Vettori pode começar uma nova caminhada até o título neste sábado, contra Roman Dolidze.