Marcelinho critica Ramón Dias e Memphis após eliminação do Corinthians

O Corinthians sofreu um duro golpe e amargou mais uma eliminação antes da fase de grupos da Libertadores da América. Para o ídolo Marcelinho Carioca, a queda desta quarta-feira diante do Barcelona, do Equador, traz alguns culpados, como o técnico Ramón Diaz e o atacante Memphis Depay.

No confronto da terceira fase da competição, o Corinthians sofreu uma derrota na ida por 3 a 0 no Equador e, no jogo de volta, marcou apenas 2 a 0 na Neo Química Arena. Marcelinho questiona a postura do treinador, privilegiando os medalhões e, em sua opinião, queimando algumas revelações do clube.

"(O Ramón) Não tem personalidade para tirar o Memphis ou o Garro? E aí, no Equador, você arrebenta o Tchoca e o Bidon, queimando os moleques, duas minhoquinhas", afirmou Marcelinho Carioca, em participação no programa Quebrada FC, do Canal Podpah.

"Perdeu lá no Equador e, acima de tudo, Ramón Diaz, com 30 minutos aqui, ele tira o Raniele para colocar o Romero. Então, por que já não entrou desse jeito no jogo? E lá joga com 3 zagueiros. É cigano para adivinhar?", completou o ex-camisa 7 do Timão.

Marcelinho ainda questionou a postura de Memphis Depay, considerado a grande estrela do elenco corintiano. "São quatro quilos de alcatra por mês para dar dois chutes no gol e não construir nenhuma jogada. Assim, vou voltar a jogar e quero ver o Ramón me tirar", comentou, em referência ao alto salário do holandês.