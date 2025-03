Mano Menezes responde Luiz Araújo após provocação na final do Carioca

O primeiro jogo da final do Campeonato Carioca terminou com o clima quente entre as equipes. Após a vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 1 na noite desta quarta, no Maracanã, o atacante Luiz Araújo, do Mengão, provocou o técnico Mano Menezes mostrando uma tatuagem que fazia alusão ao título da Copa do Brasil de 2024. O treinador, tricampeão da competição, respondeu o jogador na coletiva pós-jogo.

"Tenho três títulos. Não mostrei as minhas três porque me esqueci disso na hora (risos). Não fui atrás (de Luiz Araújo), não. Entrei em campo, cumprimentei as pessoas do Flamengo com quem me dou bem, que conheço e dei parabéns pela vitória. Sempre procuro reconhecer o que os outros fazem bem. O jogo estava transcorrendo normal", afirmou Mano Menezes.

Fim de jogo. Fluminense 1×2 Flamengo. DOMINGO, ÀS 16H, TEM A DECISÃO NO MARACA! VAMOS VIRAR, NENSE! ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 13, 2025

Para o treinador do Flu, a confusão, que terminou com expulsões contra o Tricolor, foi desnecessária e prejudicial para o espetáculo.

"Uma provocação incendiou tudo, desnecessário. Veja como isso pode acarretar em problemas. Perdemos dois ou três atletas no banco de reservas. E a pessoa (Luiz Araújo) que iniciou, o juiz foi lá e abraçou ele, acalmou ele. Às vezes, falta sensibilidade, para você entender que esse tipo de situação seja evitada", completou o comandante.

O jogo de volta da final do Cariocão é neste domingo, às 16h (de Brasília), novamente no Maracanã. Como perdeu a primeira partida, o Fluminense precisa vencer o Flamengo para no mínimo levar a decisão para os pênaltis.