Jogos da Pré-Libertadores hoje, 13/03/2025: veja horário e onde assistir

Nesta quinta-feira (13), será definido o último time da Pré-Libertadores a garantir vaga na fase de grupos da competição. Bahia e Boston River entram em campo às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

No jogo de ida, na última semana, a partida terminou empatada em 0 a 0. Desta forma, uma vitória simples do time brasileiro garante a classificação. Caso o duelo continue empatado, a vaga será definida nos pênaltis. Abaixo, veja todas as informações e onde assistir ao jogo da Pré-Libertadores hoje (13).

Jogo da Pré-Libertadores hoje, 13/03/2025

21h30 - Bahia x Boston River | Paramount+

Times classificados para a fase de grupos

Alianza Lima

Cerro Porteño

Barcelona-EQU

Sorteio da fase de grupos

A Conmebol anunciou que o sorteio da fase de grupos do torneio será na próxima segunda-feira (17), às 20h (horário de Brasília). Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo são cabeças de chave e estão no pote 1.

O Internacional aparece no pote 2 e o Fortaleza vem em seguida no pote 3. Em caso de classificação, o Bahia entrará no pote 4, sendo o único time com possibilidade de cair no grupo dos outros brasileiros.