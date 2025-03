Hugo revela "esforço físico enorme" no Corinthians, mas evita detalhes: "Quem me acompanha sabe"

O goleiro Hugo Souza surpreendeu a todos na saída da Neo Química Arena após a eliminação do Corinthians para o Barcelona de Guayaquil-EQU, nesta quarta-feira, pela terceira fase da Libertadores. O jogador afirmou que está fazendo um "esforço absurdo" para entrar em campo e deu a entender que tem atuado no sacrifício.

Em conversa com jornalistas na zona mista, o arqueiro valorizou o empenho que o grupo tem mostrado em meio à sequência insana de jogos e citou o exemplo do meia Rodrigo Garro, que tem jogado mesmo baleado por dores no joelho direito. Neste momento, Hugo revelou o problema pessoal.

O atleta foi questionado sobre o tema e disse apenas que se trata de uma "questão física", mas evitou entrar em detalhes.

"A gente sabe do esforço que está sendo feito para a gente estar dentro de campo. O Garro acabou de passar aqui, vocês viram o esforço que ele está fazendo. Eu particularmente não vou entrar em detalhes, mas estou fazendo um esforço absurdo para estar em campo, por questão física também. Queremos vencer, queremos o melhor para o Corinthians. Agora é recuperar o mais rápido possível, porque domingo é uma guerra para nós", disse o goleiro.

"Acho que é uma coisa mais particular minha. Venho jogando a base de um esforço físico gigante. Quem me acompanha sabe, não tenho porquê entrar em detalhes. Sempre vou dar o meu melhor dentro de campo", concluiu.

Esta foi a terceira vez que o clube caiu ainda durante a fase preliminar da Libertadores. Com a eliminação, o Timão disputará a Sul-Americana nesta temporada.

O Corinthians agora recolhe os cacos e concentra todos os seus esforços na grande final do Campeonato Paulista. A equipe de Ramón Díaz visita o Palmeiras já neste domingo, no Allianz Parque, pela partida de ida da decisão estadual. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).