Grêmio inicia preparação para final do Gauchão após classificação na Copa do Brasil

A delegação do Grêmio desembarcou em Porto Alegre na tarde desta quinta-feira e já deu início a preparação para o Gre-Nal que decidirá o campeão gaúcho. A equipe estava em São João del Rei (MG), onde superou o Athletic e se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil.

DO AEROPORTO ??? PARA O CT LUIZ CARVALHO Os trabalhos visando a decisão já começaram! pic.twitter.com/D4GY7osX5F ? Grêmio FBPA (@Gremio) March 13, 2025

Já no CT Luiz Carvalho, os titulares na partida diante do clube mineiro realizaram trabalhos para recuperação física. Os demais estiveram no campo, onde fizeram um treino com a preparação física em um primeiro momento e, em seguida, trabalhos de troca de passes, posse de bola e finalização comandados pelo técnico Quinteros.

O Tricolor Gaúcho terá mais três dias de atividades para se preparar para a decisão.

O Grêmio enfrenta o Internacional neste domingo, às 16 horas (de Brasília), pelo jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho, no Beira-Rio. O primeiro confronto das equipes foi na Arena do Grêmio e terminou com vitória do Colorado por 2 a 0.