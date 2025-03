Ganso passará por procedimento médico e desfalcará o Fluminense por uma semana

Nesta quinta-feira, o Fluminense informou que o meio-campista Paulo Henrique Ganso passará por um procedimento médico na manhã desta sexta. O atleta, que se recupera de uma pequena miocardite, ficará parado por sete dias e após este período, voltará aos treinamentos no CT Carlos Castilho.

Segundo o clube, a tendência é que Ganso esteja disponível ao técnico Mano Menezes a partir da segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O atleta foi diagnosticado com uma pequena miocardite durante os exames de pré-temporada, no dia 18 de janeiro. O Fluminense destacou ser provável que a inflamação foi contraída em decorrência de uma gripe que o jogador pegou em novembro do ano passado.

O Fluminense FC informa que a equipe cardiológica que atende o meia Paulo Henrique Ganso, durante monitoramento constante do atleta, viu necessidade de que ele seja submetido a um procedimento médico, a ser realizado na manhã desta sexta-feira (14/03). O atleta ficará parado por... pic.twitter.com/M8QBvKMOcC ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 13, 2025

Em seis anos de Tricolor, Ganso entrou em campo 266 vezes, marcou 26 gols e distribuiu 34 assistências. Além disso, esteve presente nos títulos da Libertadores 2023 e da Recopa Sul-Americana 2024.

O Fluminense volta a campo neste domingo, contra o Flamengo, pela partida de volta da final do Campeonato Carioca. A bola rola às 16h (de Brasília), no Maracanã. Na ida, o Tricolor foi superado pelo rival por 2 a 1.