Flamengo inicia preparação para decisão contra o Fluminense pelo Carioca

Nesta quinta-feira, o elenco do Flamengo iniciou a preparação para o duelo de volta da final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense.

Sob o comando do técnico Filipe Luís, os atletas realizaram atividades de coordenação e troca de passes no CT Ninho do Urubu.

Para a partida, o comandante pode ter o retorno do lateral Danilo. O atleta já havia participado do último treino da equipe antes do jogo de ida, mas acabou sendo preservado.

Por outro lado, Bruno Henrique deve desfalcar novamente o elenco. Após o duelo de volta contra o Vasco, pela semifinal, foi constatada uma lesão na posterior da coxa direita do atacante. Michael e Cebolinha também se recuperam de suas respectivas lesões e seguem de fora, assim como Pedro e Viña.

O novo confronto entre as duas equipes acontece neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, com mando do Flamengo. Na ida, o Rubro-Negro superou o rival por 2 a 1.