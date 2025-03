Filipe Luís celebra vitória, mas alerta Flamengo: "não podemos subestimar o Fluminense"

Com gols de Wesley e Juninho, o Flamengo bateu o Fluminense por 2 a 1 no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira. O resultado foi comemorado pelo técnico Filipe Luís, que alertou sobre a força do rival, relembrando a decisão do estadual de 2023.

Naquela oportunidade, o Flamengo venceu o primeiro duelo entre as equipes por 2 a 0, mas foi goleado na volta por 4 a 1 e ficou com o vice-campeonato.

"Conquistamos uma grande vitória nesta quarta, que nos dá uma leve vantagem para o segundo jogo. Porém, sabendo como é o clássico e o que eu vivi em 2023 (final do Carioca), eu não subestimo nunca o Fluminense. Nós temos que respeitar para ser campeões", disse Filipe Luís.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)

Por fim, o treinador do Rubro-Negro analisou o confronto e elogiou a postura dos jogadores do Flamengo diante de uma forte equipe.

"Eles são um time muito forte, o que nos dá ainda mais mérito para o nosso jogo. É normal no futebol que você, no final do jogo ganhando por 2 a 0, abaixe um pouco o bloco e diminua o ritmo. Mesmo assim, tentamos jogar e continuar construindo. Porém, o Fluminense acabou criando a chance para fazer gol e alguns escanteios no final, que nos deixaram com esse sabor amargo para a volta", argumentou o treinador.

O jogo de volta da final do Cariocão é neste domingo, às 16h (de Brasília), novamente no Maracanã. Como perdeu a primeira partida, o Fluminense precisa vencer o Flamengo para no mínimo levar a decisão para os pênaltis.