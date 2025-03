Fernando Romboli garante vaga na semifinal das duplas em Indian Wells

Fernando Romboli segue firme com sua campanha histórica no Masters 1000 de Indian Wells. Nesta quarta-feira, o brasileiro comemorou a classificação para a semifinal do torneio.

Diante do indiano Yuki Bhambri e do sueco Andre Goransson, Fernando Romboli e o australiano John-Patrick Smith venceram por 2 sets a 1. As parciais foram de 7/6(5), 3/6 e 10-8.

Na semifinal de Indian Wells, Romboli e Smith vão enfrentar dois tenistas experientes. Os rivais serão o norte-americano Sebastian Korda e o australiano Jordan Thompson.

Quem é Fernando Romboli?

Longe de ser um iniciante no tênis, Romboli tem 36 anos e ocupa a 82ª posição no ranking de duplas da ATP, sua melhor colocação na carreira. Em simples, ele teve o ano de 2011 como auge, quando chegou a 236 do mundo.