Enzo Díaz alcança dez jogos como titular pelo São Paulo e desponta na frente de Wendell

Enzo Díaz faz um bom início de trajetória no São Paulo. Contratado em janeiro, o jogador argentino alcançou na última segunda-feira, contra o Palmeiras, a marca de dez jogos como titular pelo Tricolor.

Ao todo, Enzo soma 11 partidas com a camisa da equipe paulista, sendo apenas uma saindo do banco de reservas. Ele anotiu um gol e duas assistências, números superiores aos de Welington, antigo lateral esquerdo titular do São Paulo, na última temporada. O atleta, que hoje defende o Southampton, da Inglaterra, deu apenas uma assistência em 48 jogos.

O defensor foi contratado para ser uma opção na lateral esquerda do clube, setor que ficou carente após as saídas de Welington e Jamal Lewis. Além de Enzo, o Tricolor também trouxe Wendell, que chegou com status de titular. Díaz, no entanto, despontou na frente do brasileiro.

Wendell chegou ao São Paulo como a principal contratação da equipe para a temporada. A diretoria são-paulina negociou com o jogador durante meses e conseguiu tirá-lo do Porto, de Portugal. Contudo, por enquanto ele disputou apenas três jogos e ficou no banco para Enzo no jogo mais importante da equipe até aqui.

O argentino foi escolhido pelo técnico Luis Zubeldía para jogar como titular o Choque-Rei. Enzo, inclusive, teve a missão de marcar Estevão e conseguiu anular boa parte das ações do atacante, principal jogador do Palmeiras. O Tricolor, todavia, perdeu por 1 a 0 e acabou eliminado do Campeonato Paulista na semifinal.

Enzo Díaz busca seguir como titular do São Paulo. A equipe volta a campo no próximo dia 30, contra o Sport, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam no Morumbis às 16h (de Brasília).