Elizeu Capoeira minimiza desvantagem de altura para rival do UFC Vegas 104

Neste sábado (8), Elizeu Capoeira sobe no octógono mais famoso do mundo para encarar Chidi Njokuani, pelo 'co-main event' do UFC Vegas 104. E nem mesmo a considerável desvantagem na altura parece afetar a confiança e o otimismo do veterano lutador brasileiro, de 38 anos, para o confronto contra o americano de ascendência nigeriana.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Elizeu minimizou a questão da diferença de altura e recordou que já bateu de frente com outros adversários tão altos quanto Njokuani. Vale pontuar que o rival do brasileiro neste sábado tem 1.92m de altura - mais de 10 centímetros mais alto que Capoeira.

"Do UFC com as qualidades dele? Já, já enfrentei vários. São 17 ou 18 lutas (na organização). Tiveram muitos oponentes até da mesma estatura dele, de 1.90m, 1.92m. Meu último oponente tinha 1.92m também. Então, sim, ele tem experiência no kickboxing, mas eu sou muito experiente no MMA. E sou 77 há muito mais tempo e estou adaptado a minha categoria, e já lutei com os melhores da categoria. Não vejo nada que vai tirar meu foco e se eu colocar meu jogo lá dentro vai ser o suficiente para levar essa vitória", afirmou o paranaense.

Duelo na trocação

Mesmo diante de um oponente qualificado na trocação, Elizeu Capoeira prevê que o duelo contra Chidi Njokuani será resolvido na trocação. Entretanto, o meio-médio (77 kg) brasileiro não descarta adotar uma mudança de estratégia durante o confronto, caso seja necessário.

"Ele é um cara do kickboxing. Então, ele vai vir muito forte nisso, é a área dele. E eu gosto muito dessa parte de trocação. Tem as brechas necessárias para encontrar no jogo dele, eu tenho essa inteligência de jogo. Obviamente tem a parte de grappling, que também é um caminho. Mas eu vejo essa luta se desdobrando em pé", concluiu.

O experiente Elizeu Capoeira vai para sua 35ª luta na carreira como lutador profissional de MMA. Até o momento, o atleta brasileiro soma 25 vitórias, oito derrotas e um empate no cartel. Por sua vez, Chidi Njokuani - adversário do paranaense no UFC Vegas 104, neste sábado - chega para o confronto com um currículo de 24 triunfos, dez reveses e um 'no contest' (sem resultado) na modalidade.