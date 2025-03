Dieguinho comemora classificação do Ceará na Copa do Brasil e destaca entrega do time

13/03/2025 21h26 Em uma partida eletrizante, o Ceará venceu o Confiança nos pênaltis e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. O Vozão conseguiu o empate por 2 a 2 no segundo tempo, após sair perdendo por 2 a 0 na primeira etapa. Agora, o Alvinegro aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário na competição nacional. Titular no duelo, o volante Dieguinho celebrou a classificação. "Foi um jogo muito difícil, assim como todo jogo eliminatório. Sabíamos que encontraríamos dificuldades, pois já havíamos enfrentado a equipe deles na Copa do Nordeste e sabíamos que era uma equipe qualificada. Sabemos da importância da Copa do Brasil para o clube e para nós também, por isso acreditamos até o final, fomos resilientes e, graças a Deus, conseguimos sair vitoriosos", comentou. NOSSA GLÓRIA É LUTAR! ?? OBRIGADO POR NUNCA ABANDONAR, NAÇÃO! ? Felipe Santos / Ceará SC#CearáSC pic.twitter.com/vUGsFNpfg8 ? Ceará Sporting Club (@CearaSC) March 13, 2025 Como saiu atrás no placar, o Ceará precisou mostrar poder de reação para garantir a classificação nos pênaltis. Dieguinho, que esteve em campo durante os 90 minutos, destacou a entrega do time e a importância da torcida. "É difícil sair com dois gols atrás no placar, né? Mas tínhamos a convicção de que poderíamos buscar o resultado, pois estávamos tendo muitas chances claras de gol. E essa questão de não desistir e acreditar até o final será a nossa identidade durante toda a temporada. Com a torcida nos apoiando, como foi ontem, creio que podemos atingir todos os nossos objetivos futuros. Foi uma grande noite, vencemos, passamos de fase, e o grupo todo está de parabéns", finalizou.