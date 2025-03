De olho em renovação contratual, Brendson cita lado mental como trunfo para aliviar pressão

Depois de perder suas duas primeiras lutas dentro do Ultimate, Brendson Ribeiro conquistou sua primeira vitória no octógono mais famoso do mundo em novembro de 2024, diante de Caio Machado. E, apesar do alívio instantâneo por 'desencantar' na liga presidida por Dana White, o resultado positivo não diminuiu a pressão atrelada ao próximo compromisso do brasileiro. Isso porque, neste sábado (15), no UFC Vegas 104, 'The Gorilla', como é conhecido, disputa o último combate previsto em seu atual contrato. De olho em uma renovação de vínculo, o meio-pesado (93 kg) paraense explica como lida com o aspecto mental deste desafio.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Brendson confirmou que seu confronto contra Diyar Nurgozhay marca sua última aparição no chamado 'contrato de entrada' - normalmente de quatro lutas, cedidas aos recém-chegados à liga. Com um estilo de luta explosivo e que agrada aos fãs, o brasileiro aposta que se manter fiel às raízes pode ser fundamental no processo de renovação. Mas vencer também é primordial. E, neste sábado, Ribeiro enfrenta um adversário invicto no MMA profissional, com 10-0 no cartel.

"Ainda não renovei, essa é a minha última luta no contrato. Mas não penso nisso, penso em chegar lá e fazer meu trabalho. Isso eu vou deixar para depois. Tenho certeza de que, tendo uma boa luta, um bom desempenho, o UFC vai renovar meu contrato. Todas as minhas lutas no UFC, até as derrotas, eu estava machucando meu adversário. Eu sou um cara que vai para cima o tempo todo, tento acabar com a luta, não faço luta chata, acho que isso agrada à promoção", revelou Ribeiro.

Como lidar com a pressão?

Disposto a chegar em sua melhor versão, não só física, mas também mental, Brendson exaltou a psicologia esportiva como grande aliada em seu camp para o UFC Vegas 104. Ciente da importância do combate para sua continuidade na empresa, assim como da pressão atrelada a ele, o brasileiro exaltou que um acompanhamento profissional tem sido determinante para evitar que a magnitude da disputa impacte em sua confiança às vésperas da luta.

"Venho fazendo um trabalho mental com o doutor William, meu psicólogo, um trabalho excelente, estou bem tranquilo quanto a isso. Eu sei que existe esse receio da vitória ou da derrota por uma renovação de contrato, mas tento não ficar pensando nisso e continuo focado nos treinos. Acredito que o UFC me dará um novo contrato", projetou o paraense.

Expoente da equipe 'Brazilian TKO', Brendson é profissional de MMA desde 2015. De lá para cá, o brasileiro de 28 anos já disputou 24 lutas. Até então, com um retrospecto de 16 vitórias, sete derrotas e um 'no contest' (sem resultado).