Corinthians: 'Se não for campeão paulista, vai desmoronar', alerta Arnaldo

A torcida do Corinthians mostrou novamente ser paciente e companheira do time na eliminação na pré-Libertadores, mas vai mudar de tom se não for campeã paulista sobre o Palmeiras, alertou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta quinta (13).

Essa trégua, esse aplauso depois de ter tomado três lá e feito só dois aqui, dura até a final do Campeonato Paulista contra o principal rival.

O Corinthians já sabe que no dia 27 de março tem uma missão: ser campeão paulista em cima do Palmeiras na sua casa. Se ele não for, essa história toda vai desmoronar.

A torcida do Corinthians tem sido super paciente, super companheira, desde que o time esteve ameaçado de rebaixamento no ano passado. Então, o Ramón Diaz, o Garro, o Memphis só viveram isso até agora, porém o limite costuma ser exatamente os confrontos domésticos. Não na Libertadores, onde o Corinthians não tem tradição.

Arnaldo Ribeiro

O colunista ressaltou que o Dérbi na final do Paulista tem dois ingredientes especiais: a seca de títulos do Corinthians e a possibilidade de o Palmeiras conseguir o inédito tetracampeonato seguido na casa do rival.

O Corinthians precisa vencer um título sobre o seu principal rival e tem duas opções — ou vencer o Palmeiras e sair da fila, ou permitir que o Palmeiras seja tetracampeão na sua casa no dia 27.

Não tem outro cenário. E aí nós vamos ver se a paciência do torcedor corintiano seguirá a mesma.

Arnaldo Ribeiro

