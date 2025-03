Recado para Abel e 'vergonha': o que o Corinthians falou após eliminação

Do UOL, em São Paulo

O goleiro Hugo Souza e o presidente Augusto Melo falaram após a eliminação do Corinthians na fase preliminar da Copa Libertadores. O arqueiro espantou qualquer sensação de "vergonha" e rebateu uma declaração do técnico do Palmeiras Abel Ferreira. Já o dirigente apontou a derrota por 3 a 0 para o Barcelona-EQU como responsável pela queda alvinegra.

O que eles falaram

Vergonha eu fiquei no primeiro jogo [derrota por 3 a 0]. Hoje saio orgulhoso da minha equipe, do que o meu time fez dentro de campo, da forma que a gente lutou, da forma que a gente se empenhou. A gente tava bem confiante que era possível, era difícil, mas era possível. Mostramos dentro de campo que era possível. Mais vergonha não. Hugo Souza, goleiro do Corinthians

Foi um jogo bom. Não era o que a gente queria. Tivemos um problema lá [no Equador]. Fomos eliminados lá, não hoje, aqui [na Neo Química Arena]. Futebol é isso. Já temos outra final no domingo [contra o Palmeiras]. Acabou, a gente tem que se preocupar já com domingo e enaltecer o torcedor. Nossa obrigação é trabalhar para que volte a ser o que sempre foi. Augusto Melo, presidente do Corinthians

Recado para Abel Ferreira

O goleiro Hugo Souza rebateu a declaração de Abel Ferreira sobre o título paulista ser mais importante para o Corinthians do que para o rival. Palmeiras recebe o Alvinegro neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo primeiro jogo da final do Paulistão.

Pergunta para ele [Abel Ferreira] se ele não quer ganhar. Não é jogar pressão para cá, ele quer tirar a pressão dele. São duas equipes que querem vencer. Para gente é importante demais, a gente quer fazer o Corinthians voltar a ser campeão. Nosso desejo e vamos lutar muito para vencer o Paulista. Hugo Souza, goleiro do Corinthians, para a ESPN